Milei: "Nadie niega que hay pobreza, pero son muchos menos que antes"

"Yo no me enojo con la consultora (que hizo el análisis sobre la gente que no llega a fin de mes), pero se trata de "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".

"Si el día 20 te quedas sin dinero, ¿Cómo estás 10 días sin comer ni beber? y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene", planteó.

Por lo tanto, "podés experimentar restricciones y privaciones", pero "los periodistas operadores saltaron como leche hervida por la manera tan elocuente en la que lo planteeé".

En ese punto, sostuvo que "eso está contemplado en la canasta de la pobreza" y señaló: "No es que no entendamos que las personas pasan privaciones, eso está contemplado en el 32% de pobreza".

Fue ahí cuando remarcó: "La foto es horrible, pero la pelicula es la mejor de la historia", en consecuencia, "nadie niega que haya pobreza ni indigencia, pero son muchos menos de los que había antes. Y si vos me decís que la gente no llega a fin de mes, antes llegaba mucho menos".

En ese contexto, reconoció que "los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes", pero insistió con "lo grande que ha sido el cambio" y recalcó: "Soy el primer presidente que baja la inflación".

"Cumplí en bajar la pobreza, dimos la batalla contra el narcotráfico y en Rosario sacamos a patadas a los narcos", añadió.

En otro pasaje de la entrevista, apuntó contra el kirchnerismo y aseveró: "Quieren conseguir el poder porque lo que les importa es robar y tienen a la líder de la banda presa" en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner que cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

Luego subrayó: "Yo no interfiero en el Congreso y dejo que la Justicia haga lo que quiera. Yo no polarizo ni hago cálculos políticos. De hecho yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo".

En ese punto, aseguró: "Los argentinos no van a votar para atrás, yo estoy super confiado".

Al ser consultado sobre la visita del Papa a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, confirmó: "Seguimos trabajando con la hipótesis de que el Papa viene, nosotros estamos trabajando para recibirlo, todos los indicadores muestran que estaría viniendo".

De vuelta en el terreno político y de cara a las elecciones de 2027, Jonatan Viale le preguntó sobre las aspiraciones de ser presidenta de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich y si bien admitió: "Sí, es cierto lo que dice", aclaró que la ex ministra de Seguridad no va a dejar el oficialismo y disputar los próximos comicios por su cuenta.

Para el Presidente se trata de una "elocubración del círculo rojo que tiene un profundo desprecio por mi persona, un odio visceral, porque les saqué un montón de negocios".

Y a fin de asegurar que con Bullrich no hay ningún problema, sostuvo: "Cómo va a estar en capilla, tengo una importante sintonía con la doctora Bullrich".