Milei defendió su gestión: "Seis millones de personas salieron de la pobreza"

Milei también cargó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al que se refirió como “el enano soviético”. Lo acusó de haber convertido los Ingresos Brutos en “el impuesto del bruto” y de “destruir al corazón productivo del país”. Según el mandatario, la gestión provincial destina recursos “a políticas de género y pauta oficial, mientras las escuelas y hospitales se caen a pedazos”.

La defensa de su gestión

El jefe de Estado aprovechó el escenario para defender su programa económico. Aseguró que el país “tocó fondo en el primer trimestre de 2024” y que desde entonces comenzó una recuperación. “Hoy estamos en el máximo nivel de la serie, como en 2011, y con el máximo nivel de consumo”, afirmó.

También destacó avances en materia social: “En el país de los crueles liberales, donde nadie llega a fin de mes, hay seis millones de personas que no comían, que ahora comen porque salieron de la pobreza. Logramos sacar a dos millones de niños de esa situación”.

Con proyecciones a futuro, Milei afirmó que la economía argentina podría cuadruplicar su PBI en veinte años y “entrar al pelotón de países desarrollados en apenas una década”.

Agradecimientos y cierre

El presidente dedicó parte de su discurso a reconocer a los dirigentes de su espacio. Elogió a José Luis Espert como “vanguardista de la libertad” y a Karina Milei, “el Jefe”, por su rol en la organización nacional. También mencionó a Cristian Ritondo, Diego Santilli y al coordinador provincial Pareja por su aporte en el armado bonaerense.

Finalmente, llamó a militar la elección en todos los rincones de la provincia y en los distintos niveles de gobierno: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Cada uno tiene que ir y hacer su tarea. Make Argentina Great Again”.

AHORA: "Están nerviosos porque les estamos afanando los choreos", el furcio de Milei durante su discurso en Junín.

La perlita de la noche, un furcio.

Sin embargo, en el acto junto a Karina, Espert y otros referentes del partido, una frase del Presidente llamó la atención. Fue en respuesta al comentario de una persona del público, que hizo referencia al kirchnerismo. Milei respondió: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

Por Gabriel Rotter.