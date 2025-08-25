"
Milei defendió su gestión: "Seis millones de personas salieron de la pobreza"

En un acto en Junín, el presidente presentó a los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza y redobló sus ataques contra el kirchnerismo. Sin mencionar el escándalo de presuntas coimas en la ANDIS, prometió dar “la batalla final” para erradicar al kirchnerismo.

En un acto cargado de mística libertaria y con duras críticas a la oposición, el presidente Javier Milei presentó en Junín a los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Frente a una multitud que lo recibió con banderas y cánticos, el mandatario dejó un discurso encendido en el que aseguró que su espacio político dará “la batalla final” para erradicar al kirchnerismo de la escena nacional.

“En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”, lanzó Milei, sin mencionar de forma directa el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Contra el kirchnerismo y Kicillof

El presidente insistió en que no hay margen para acuerdos con la oposición. “No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible”, afirmó, al tiempo que calificó a sus adversarios de “roñosos” y “patotas”. Y anticipó que el 7 de septiembre será una fecha clave para consolidar su proyecto político: “Si llegamos a ganar en la provincia, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”.

Milei también cargó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al que se refirió como “el enano soviético”. Lo acusó de haber convertido los Ingresos Brutos en “el impuesto del bruto” y de “destruir al corazón productivo del país”. Según el mandatario, la gestión provincial destina recursos “a políticas de género y pauta oficial, mientras las escuelas y hospitales se caen a pedazos”.

La defensa de su gestión

El jefe de Estado aprovechó el escenario para defender su programa económico. Aseguró que el país “tocó fondo en el primer trimestre de 2024” y que desde entonces comenzó una recuperación. “Hoy estamos en el máximo nivel de la serie, como en 2011, y con el máximo nivel de consumo”, afirmó.

También destacó avances en materia social: “En el país de los crueles liberales, donde nadie llega a fin de mes, hay seis millones de personas que no comían, que ahora comen porque salieron de la pobreza. Logramos sacar a dos millones de niños de esa situación”.

Con proyecciones a futuro, Milei afirmó que la economía argentina podría cuadruplicar su PBI en veinte años y “entrar al pelotón de países desarrollados en apenas una década”.

Agradecimientos y cierre

El presidente dedicó parte de su discurso a reconocer a los dirigentes de su espacio. Elogió a José Luis Espert como “vanguardista de la libertad” y a Karina Milei, “el Jefe”, por su rol en la organización nacional. También mencionó a Cristian Ritondo, Diego Santilli y al coordinador provincial Pareja por su aporte en el armado bonaerense.

Finalmente, llamó a militar la elección en todos los rincones de la provincia y en los distintos niveles de gobierno: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Cada uno tiene que ir y hacer su tarea. Make Argentina Great Again”.

La perlita de la noche, un furcio.

Sin embargo, en el acto junto a Karina, Espert y otros referentes del partido, una frase del Presidente llamó la atención. Fue en respuesta al comentario de una persona del público, que hizo referencia al kirchnerismo. Milei respondió: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

Por Gabriel Rotter.

