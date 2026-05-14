"Retornando a la normalidad": dijo Milei tras conocerse la inflación

El Presidente compartió un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien hizo hincapié en que “la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses”. Además, señaló: “La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”.

Caputo resaltó: “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda detalló: “La Canasta Básica Alimentaria (CBA), relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”.

Por su parte, el minsitro de Defensa, Luis Petri, manifestó: "Los datos vuelven a demostrar que el rumbo es el correcto. Bajo el liderazgo del Presidente Milei, Argentina sigue consolidando su camino de desinflación y saneamiento económico. La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre".

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resaltó: “La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo -por supuesto- el período de cuarentena del año 2020″.

La canasta básica, por su parte, registró una variación del 1,1%, la más baja desde agosto 2025. La inflación retoma su sendero a la baja", finalizó el funcionario.

Desde La Libertad Avanza bonaerense indicaron: "El rumbo es el correcto y el Presidente lo avisó: mientras las condiciones macroeconómicas y el equilibrio fiscal sigan brindando mayor estabilidad, ninguna operación que busque romper el proceso de normalización de la Argentina va a funcionar".