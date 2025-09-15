Milei anunció aumentos en jubilaciones, educación y discapacidad

Aumentos en partidas sociales

Según detalló el mandatario, el Presupuesto 2026 contempla:

5% por encima de la inflación en jubilaciones .

17% de aumento en salud .

5% adicional en pensiones por discapacidad .

8% más en educación, con una asignación total de 4,8 billones de pesos a universidades nacionales.

“La prioridad de este gobierno es el capital humano”, aseguró.

Mensaje político y económico

Milei insistió en que “el equilibrio fiscal no se negocia” y que es la única vía para terminar con el ciclo de inflación y estancamiento que arrastra el país. “El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, remarcó.

En esa línea, convocó a gobernadores y legisladores a “trabajar codo a codo” para sostener el superávit, al que definió como una herramienta para que el Tesoro pueda financiar a actores privados interesados en invertir en infraestructura y logística.

“Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al Estado, será el Estado el que aporte al sector privado para generar crecimiento”, afirmó.

Un llamado a la sociedad

El presidente intentó transmitir optimismo al señalar que “lo peor ya pasó”. Reconoció, sin embargo, que muchos argentinos todavía no perciben mejoras en su vida cotidiana: “Entendemos que muchos aún no lo vean en su realidad material. Durante estos 20 años, muchísimos lo perdieron todo”.

Pidió “no aflojar” y destacó que los logros alcanzados hasta ahora —baja de la inflación, de la pobreza y de los impuestos, junto con la salida del cepo— son fruto de “enormes esfuerzos compartidos”.

Lo que viene

El proyecto será enviado al Congreso para su tratamiento antes de fin de año legislativo. La discusión promete ser áspera: Milei buscará defender su programa económico en un escenario atravesado por el rechazo opositor a los vetos presidenciales y la presión de los sectores más golpeados por el ajuste.

Mientras que aseveró: “Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”.

Por último, explicó: “Por primera vez en décadas, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”.

“Es hora de asumir que si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos", resaltó. “Y eso es lo que sucede cuando se les suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, se vulnera el derecho de propiedad, y se les cambian las reglas del juego sobre la marcha, como hemos hecho durante tantas décadas”, pronunció el mandatario.

Y completó: “Sabemos que el camino es arduo, pero sabemos que el rumbo es el correcto”