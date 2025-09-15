Milei tomó juramento al nuevo Ministro del Interior

En el acto se encontraban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la presidencial, Karina Milei; los ministros Luis Petri, Guillermo Francos, Luis Caputo, Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona. Además, estaba la familia de Catalán, a quienes el presidente Milei saludó una vez finalizado el acto.

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Catalán es abogado recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con experiencia en la gestión pública. Durante la presidencia de Alberto Fernández ocupó el cargo de director del Registro Nacional de Reincidencia, bajo la órbita de Eduardo “Wado” de Pedro, hasta noviembre de 2023. Tras su salida, fue convocado al área de Interior, donde trabajó en la transición de gobiernos.

Su recorrido político lo vinculó con Daniel Scioli y Guillermo Francos. Juntos integraron la Fundación Acordar, que impulsó la candidatura presidencial de Scioli en 2015, y coincidieron en el Banco Provincia entre 2006 y 2007.

También Fue director nacional del registro nacional de reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

En la primera etapa de la gestión de Milei, Francos era ministro del Interior y Catalán lo acompañó en la mesa de negociación con las provincias para impulsar la Ley Bases. Luego, cuando Francos fue designado Jefe de Gabinete, Catalán pasó a ser secretario de Interior.

El desafío de Catalán será reconstruir la confianza con los mandatarios aliados y sostener los puentes políticos que permitan al Gobierno avanzar en su agenda legislativa y bloquear los proyectos opositores. Su experiencia previa lo ubica como un actor con conocimiento de las dinámicas provinciales y cercanía con el nuevo jefe de Gabinete.

