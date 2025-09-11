"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Javier Milei

La UBA aseguró que deberá recortar los gastos y que funcionará "en estado crítico"

El rector de la casa de altos estudios, Ricardo Gelpi, les pidió a los legisladores que “rechacen el veto presidencial”.

Luego del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se pronunciaron contra el rechazo presidencial. “Estamos entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, afirmaron.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió durante una conferencia de prensa en el Consejo Superior del Rectorado de la universidad que el establecimiento educativo funcionará “en estado crítico" para poder terminar el año.

“Vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, afirmó Gelpi.

Te puede interesar...

El rector de la Universidad de Buenos Aires le dedicó un mensaje al Congreso y a la sociedad argentina. “Apelaremos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento Universitario”.

Gelpi subrayó en varias oportunidades que las universidades nacionales atraviesan una “situación crítica e incierta” desde la prórroga del Presupuesto 2023.

Y sumó: “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión“.

En esa línea, el vicerrector, Emiliano Yacobitti, advirtió: “Está en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público nacional, si no tenemos ley de financiamiento y si no tenemos Presupuesto 2026”.

Yacobitti comentó que trabajarán en conjunto con los legisladores y los gobernadores para sostener la ley de Financiamiento Universitario y que no prospere el veto.

Otra de las autoridades de la UBA reiteró la necesidad de que se establezca un nuevo presupuesto para el próximo año: “Necesitamos que establezca parámetros de previsibilidad que evite la discrecionalidad para el 2026”.

Temas

Te puede interesar