La UBA aseguró que deberá recortar los gastos y que funcionará "en estado crítico"

El rector de la Universidad de Buenos Aires le dedicó un mensaje al Congreso y a la sociedad argentina. “Apelaremos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la Ley de Financiamiento Universitario”.

Gelpi subrayó en varias oportunidades que las universidades nacionales atraviesan una “situación crítica e incierta” desde la prórroga del Presupuesto 2023.

Y sumó: “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión“.

En esa línea, el vicerrector, Emiliano Yacobitti, advirtió: “Está en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público nacional, si no tenemos ley de financiamiento y si no tenemos Presupuesto 2026”.

Yacobitti comentó que trabajarán en conjunto con los legisladores y los gobernadores para sostener la ley de Financiamiento Universitario y que no prospere el veto.

Otra de las autoridades de la UBA reiteró la necesidad de que se establezca un nuevo presupuesto para el próximo año: “Necesitamos que establezca parámetros de previsibilidad que evite la discrecionalidad para el 2026”.