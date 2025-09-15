Ambiente convoca a la Audiencia Pública solicitada por NATURGY

SECRETARIA DE ESTADO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
EDICTO
La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, convoca a la Audiencia Pública solicitada por la firma NATURGY SAN JUAN S.A. – con domicilio legal en calle Mendoza N.º 50 (Sur) – Departamento Capital – Provincia de San Juan, a realizarse el día JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE de 2025 a las 10:00 hs. En las instalaciones de una sala de la empresa Calidra – Ubicada en Ruta Provincial N.º 102 - Departamento Albardón – Provincia de San Juan. – Respecto del Proyecto: “Construcción, Montaje, Operación y Mantenimiento de ET TERMAS 33/13.2 KV – 20 MVA”. A fin de obtener la Declaración de Impacto Ambiental, bajo el registro del expediente N.º 1300-1668-2025, según lo establece la legislación ambiental vigente.
La convocatoria se realiza en el marco del procedimiento que fija la legislación ambiental vigente, (LEY N.° 504-L -ARTÍCULO 4º INCISO 2º) Y ART. 6º- SU MODIFICATORIA Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N.º 2067/97).
Publíquese edictos a cargo del/la proponente por tres (3) días seguidos dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la realización de la audiencia pública, en un diario local y en el boletín oficial de la provincia.
La consulta de documentación e información relacionada con esta convocatoria, se realiza en el departamento Administrativo de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable - edificio centro cívico 3er. piso sector ii, de lunes a viernes en horario de 8,00 has a 12,30 has.
El orden del día de la citada audiencia pública será: 1º) Presentación del proyecto por parte de los profesionales de la empresa; 2º) Los participantes acreditados podrán expresarse en forma oral y dejar por escrito las observaciones y/o sugerencias que estiman pertinentes.
Fdo.: – Dr. HECTOR ALFREDO BUSTAMANTE – Subsecretario de Desarrollo Sustentable. Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.