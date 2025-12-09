Mendoza aprobó el primer proyecto minero metalífero desde la Ley 7722

image

Protestas y operativo de seguridad

Mientras se desarrollaba el debate, afuera de la Legislatura se concentraron miles de manifestantes que rechazaban el emprendimiento. El Ministerio de Seguridad y la Municipalidad dispusieron que las protestas se realizaran en Plaza Independencia para evitar cortes e incidentes. Organizaciones sociales y políticas se movilizaron desde Uspallata y el Valle de Uco.

Próximos pasos del proyecto

Con la aprobación legislativa, solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo provincial.

Luego, la empresa deberá avanzar en:

la factibilidad económica ,

la ingeniería de detalle , que deberá ser autorizada,

y finalmente, la construcción de la mina, que demandará entre 18 y 24 meses, con finalización estimada entre 2027 y 2028.

Un proyecto con antecedentes

San Jorge había sido rechazado por unanimidad en 2011. El yacimiento, descubierto en la década de 1960, acumuló intentos de avance durante años. En enero de 2025, los nuevos propietarios presentaron una versión alternativa del proyecto, cuya DIA recibió observaciones de la UNCuyo, el IADIZA, el IANIGLA y el Departamento General de Irrigación.

Esa declaración es la que finalmente obtuvo este martes la ratificación del Senado.