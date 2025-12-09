Mendoza aprobó el primer proyecto minero metalífero desde la Ley 7722
El Senado de Mendoza aprobó la DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino, el primer emprendimiento metalífero avalado desde la Ley 7722. La obra busca extraer cobre en Uspallata con una inversión de USD 560 millones.
El Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, convirtiéndolo en el primer emprendimiento de explotación minera metalífera que obtiene ratificación legislativa desde la sanción de la Ley 7722, vigente desde 2007.
Con esta decisión, el proyecto —antes llamado San Jorge— queda habilitado para extraer cobre mediante un proceso de flotación en el yacimiento ubicado en Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, departamento de Las Heras. La inversión prevista por las firmas Zonda Metals GmBH (Suiza) y Grupo Alberdi (Argentina) asciende a 560 millones de dólares.
La aprobación marca un hito provincial y nacional: de concretarse, San Jorge se transformará en el primer proyecto de explotación de cobre operativo en Argentina.
Mientras se desarrollaba el debate, afuera de la Legislatura se concentraron miles de manifestantes que rechazaban el emprendimiento. El Ministerio de Seguridad y la Municipalidad dispusieron que las protestas se realizaran en Plaza Independencia para evitar cortes e incidentes. Organizaciones sociales y políticas se movilizaron desde Uspallata y el Valle de Uco.
Próximos pasos del proyecto
Con la aprobación legislativa, solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo provincial.
Luego, la empresa deberá avanzar en:
la factibilidad económica,
la ingeniería de detalle, que deberá ser autorizada,
y finalmente, la construcción de la mina, que demandará entre 18 y 24 meses, con finalización estimada entre 2027 y 2028.
Un proyecto con antecedentes
San Jorge había sido rechazado por unanimidad en 2011. El yacimiento, descubierto en la década de 1960, acumuló intentos de avance durante años. En enero de 2025, los nuevos propietarios presentaron una versión alternativa del proyecto, cuya DIA recibió observaciones de la UNCuyo, el IADIZA, el IANIGLA y el Departamento General de Irrigación.
Esa declaración es la que finalmente obtuvo este martes la ratificación del Senado.