Macarena Gómez y Agostina Dalmónego ganaron en Mendoza

El domingo fue el día de mayor esfuerzo, ya que debieron jugar tres partidos, iniciando a las 10:15 el partido de cuartos de final ante Julieta Marín y Eliana Liberal, con victoria de las sanjuaninas por 6/3 - 6/3.

En semifinales, Agostina y Macarena jugaron Ana Guimaraes y María Verónica Casasola, logrando el pase a la final tras vencer por un doble 6/3.

La final ante Angie Rubiales (una de las rivales de la final en San Juan) y Florencia Vargas fue un partido sumamente disputado, donde Gómez y Dalmónego mostraron superioridad en el juego, llevándose el primer set por 6/3 y parecían encaminarse a un triunfo sin inconvenientes; sin embargo, bajaron el ritmo de juego y las mendocinas aprovecharon el momento para llevarse el segundo set por 6/4.

Fue en ese momento en que nuestras representantes reaccionaron y se propusieron volver a poner las cosas en su lugar, jugando por momentos en forma más agresiva y también con paciencia, sin apuros por definir los puntos, cuando la situación lo ameritaba. De ese modo construyeron un sólido set que finalizó 6/3 y el título que viajó a San Juan.

Macarena Gómez, apenas terminado el partido y con la alegría propia del momento, comentó: “Fue un partido muy disputado; en el segundo set fue como que nos relajamos un poco. Al comenzar el tercero estábamos 1-1, me quiebran el saque y se ponen 2-1 arriba.

Ahí, salimos enojadas y cuando volvimos a entrar dijimos: con la cabeza arriba y a ganar todas las pelotas. Así fue que nos pusimos 4-3 y nos propusimos darlo todo, literal, y eso fue lo que hicimos, por eso terminamos ganando 6/3”.