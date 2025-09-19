"
León XIV descartó reformar las normas del matrimonio homosexual y LGBTQ+

Esto lo afirmó en un libro que se publicó en Perú, en el que es entrevistado por primera vez desde que asumió su cargo.

El papa León XIV dijo que no cree que se realicen reformas en la doctrina de la iglesia católica sobre las mujeres diaconisas, los fieles LGBTQ+ y el matrimonio homosexual. Esta declaración fue extraída del último capítulo del libro "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI", que salió a la venta en Lima.

Según el portal Vatican News, en la obra, el pontífice peruano-estadounidense, de 70 años, es entrevistado por la periodista Elise Anne, quién le consulta acerca de: la tragedia en Gaza, la política sobre China, los abusos, la situación financiera de la Santa Sede, la inteligencia artificial y las fake news, además del tema mencionado.

Se trata de algo inédito, ya que es la primera conversación de ese tipo que sale a la luz tras su elección en mayo de este año. Allí, el papa afirmó: "Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio".

También mencionó que quiere seguir con la decisión de su antecesor, Francisco, respecto al "papel de la mujer en la Iglesia": “Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles”.

No obstante, aseguró que no tiene la intención de modificar la enseñanza de la Iglesia, que no autoriza la ordenación de diaconisas, las mujeres dedicadas al servicio de la grey católica.

Cabe recordar que el papa anterior fue muy juzgado de parte del ala conservadora por sus restricciones al rito tradicionalista en latín o sus críticas a la Curia Romana, el gobierno central de la Santa Sede.

Sin cambiar la doctrina, Francisco siempre se mostró a favor de los divorciados que volvieron a casarse o los fieles LGBTQ+. Incluso, a fines de 2023 permitió las bendiciones a las parejas del mismo sexo, cosa que generó muchas protestas en el sector más tradicionalista en África o Estados Unidos.

En relación a los creyentes de la comunidad, León XIV, en el libro, reconoció que es tema "altamente polarizador”, pero que no fomentará la polémica. Por eso, mantiene la invitación que ya hizo la Iglesia.

Sobre eso, señaló: “Todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica”.

Además, indicó que continuará reconociendo a “la familia tradicional” conformada por un padre, una madre e hijos. Asimismo, dijo que el papel de esa entidad social “ha sufrido en las últimas décadas” y debe ser “fortalecido”.

