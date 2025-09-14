Roma estuvo de fiesta: homenaje a Francisco y cumpleaños del papa León XIV

Mientras tanto, el domingo la Plaza de San Pedro volvió a llenarse, esta vez para celebrar los 70 años del papa León XIV y su primer aniversario al frente de la Iglesia Católica. Nacido el 14 de septiembre de 1955, y con una larga trayectoria pastoral en Perú, León XIV agradeció con humor las muestras de afecto de miles de fieles, entre ellas una enorme pancarta enviada desde Monsefú, Chiclayo, donde ejerció como obispo.

image

“Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, bromeó el Papa durante el Ángelus, antes de expresar su gratitud: “Doy las gracias al Señor, a mis padres y a todos los que se han acordado de mí en la oración”.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, le envió una carta destacando su llamado a una “paz desarmada y desarmante” en un mundo marcado por conflictos. También lo saludaron la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Baldassare Reina y diversas personalidades eclesiásticas y políticas.

image

La jornada del pontífice incluyó por la tarde una conmemoración en honor a los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros, además de la presentación en Perú de su biografía oficial: “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”.

El Vaticano acompañó la celebración con un mensaje en redes sociales: “¡Feliz cumpleaños, Papa León! ¡Por muchos años!”.