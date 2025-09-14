"
Roma estuvo de fiesta: homenaje a Francisco y cumpleaños del papa León XIV

Un show de 3.500 drones iluminó el cielo romano con la imagen de Francisco, mientras miles de fieles celebraron los 70 años y el primer aniversario de pontificado de León XIV.

Roma fue escenario de una doble jornada histórica que unió espiritualidad, arte y emoción en la Plaza de San Pedro. Durante el fin de semana, el Vaticano albergó el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que concluyó con un espectáculo sin precedentes: 3.500 drones formaron en el cielo la imagen del papa Francisco, fallecido en 2025, junto a figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

image

El concierto “Grace for the World” reunió a artistas de talla internacional como Karol G, Andrea Bocelli, John Legend, Pharrell Williams y Jelly Roll, ante miles de personas que estallaron en aplausos cuando el rostro luminoso de Bergoglio apareció en el cielo. Bocelli y Jelly Roll interpretaron Amazing Grace en el momento más simbólico de la noche, donde arte, fe y tecnología se fusionaron en homenaje al pontífice argentino.

Mientras tanto, el domingo la Plaza de San Pedro volvió a llenarse, esta vez para celebrar los 70 años del papa León XIV y su primer aniversario al frente de la Iglesia Católica. Nacido el 14 de septiembre de 1955, y con una larga trayectoria pastoral en Perú, León XIV agradeció con humor las muestras de afecto de miles de fieles, entre ellas una enorme pancarta enviada desde Monsefú, Chiclayo, donde ejerció como obispo.

image

“Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, bromeó el Papa durante el Ángelus, antes de expresar su gratitud: “Doy las gracias al Señor, a mis padres y a todos los que se han acordado de mí en la oración”.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, le envió una carta destacando su llamado a una “paz desarmada y desarmante” en un mundo marcado por conflictos. También lo saludaron la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Baldassare Reina y diversas personalidades eclesiásticas y políticas.

image

La jornada del pontífice incluyó por la tarde una conmemoración en honor a los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros, además de la presentación en Perú de su biografía oficial: “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”.

El Vaticano acompañó la celebración con un mensaje en redes sociales: “¡Feliz cumpleaños, Papa León! ¡Por muchos años!”.

