La sala de prensa de Casa Rosada permanece cerrada y Milei endurece su discurso contra el periodismo

Este lunes, personal de seguridad de Casa de Gobierno volvió a impedirle el acceso a los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo, en Balcarce 50, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La medida data del jueves de la semana pasada, luego de que Casa Militar denunciara al equipo periodístico de "¿Y mañana qué?" (TN) por supuesto espionaje ilegal por haber tomado imágenes del interior de la Casa de Gobierno. Por ahora, no hay un plazo de finalización de la medida.

Pero de lo que sí hay certeza es de que el presidente Javier Milei no abandonará -al menos por ahora- su retórica contra el periodismo. En las últimas horas, retomó su clásico "NOL$ALP" (acrónimo de "No odiamos lo suficiente a los periodistas") , a propósito del descargo de Luciana Geuna anoche en TN.