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La sala de prensa de Casa Rosada permanece cerrada y Milei endurece su discurso contra el periodismo

Este lunes, el Gobierno volvió a impedirle el ingreso a los periodistas acreditados. Mientras tanto, el mandatario replicó un posteo que propone que el Gobierno prohíba de forma permanente el acceso a los trabajadores de prensa.

Mientras la sala de prensa de la Casa Rosada permanece cerrada por orden de Casa Militar, el presidente Javier Milei sigue con sus ataques a los periodistas.

Este lunes, personal de seguridad de Casa de Gobierno volvió a impedirle el acceso a los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo, en Balcarce 50, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La medida data del jueves de la semana pasada, luego de que Casa Militar denunciara al equipo periodístico de "¿Y mañana qué?" (TN) por supuesto espionaje ilegal por haber tomado imágenes del interior de la Casa de Gobierno. Por ahora, no hay un plazo de finalización de la medida.

Pero de lo que sí hay certeza es de que el presidente Javier Milei no abandonará -al menos por ahora- su retórica contra el periodismo. En las últimas horas, retomó su clásico "NOL$ALP" (acrónimo de "No odiamos lo suficiente a los periodistas") , a propósito del descargo de Luciana Geuna anoche en TN.

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Otro posteo, del usuario Alan Wentinck, que el mandatario replicó en su perfil de X, sostiene que "los argentinos no necesitan una sala de prensa en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios".

Más aún, la publicación que compartió Milei propone que el Gobierno comunique hechos y detalles de su agenda "ÚNICAMENTE (SIC) a través de una cuenta en X". "Eso basta y sobra! De hecho, muchos funcionarios ya lo vienen haciendo con el Resumen Semanal, pero es obvio que a todos ustedes solo les interesa el chisme, y ver cómo poder voltear al gobierno", completa.

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Con relación a Geuna, la publicación la acusa de "salir a hacerte la víctima" y le advierte: "Rezá para que la justicia no te mande presa, debería hacerlo por semejante delito. El que las hace las paga!".

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