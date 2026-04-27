La sala de prensa de Casa Rosada permanece cerrada y Milei endurece su discurso contra el periodismo

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Otro posteo, del usuario Alan Wentinck, que el mandatario replicó en su perfil de X, sostiene que "los argentinos no necesitan una sala de prensa en Casa Rosada y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a funcionarios".
Más aún, la publicación que compartió Milei propone que el Gobierno comunique hechos y detalles de su agenda "ÚNICAMENTE (SIC) a través de una cuenta en X". "Eso basta y sobra! De hecho, muchos funcionarios ya lo vienen haciendo con el Resumen Semanal, pero es obvio que a todos ustedes solo les interesa el chisme, y ver cómo poder voltear al gobierno", completa.
Con relación a Geuna, la publicación la acusa de "salir a hacerte la víctima" y le advierte: "Rezá para que la justicia no te mande presa, debería hacerlo por semejante delito. El que las hace las paga!".