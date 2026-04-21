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Tres hamburguesas, tres campeones: la jugada imperdible de McDonald's

En la previa del Mundial 2026, McDonald’s lanzó tres hamburguesas inspiradas en jugadores de la Selección Argentina, en una apuesta que mezcla fútbol, marketing y consumo.

En un movimiento que apunta directo al corazón futbolero de los argentinos, McDonald’s presentó una nueva línea de hamburguesas inspiradas en figuras de la Selección nacional, en la antesala del Mundial 2026. La propuesta no es casual: busca capitalizar la conexión emocional con los campeones del mundo y trasladarla al consumo cotidiano.

La campaña tiene como protagonistas a Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, tres nombres consolidados en el equipo argentino, que ahora también prestan su identidad a productos diseñados bajo una lógica clara: cada hamburguesa refleja, según la marca, el estilo de juego y la personalidad de cada futbolista .

Así, el menú se divide en tres opciones bien diferenciadas. La McAllister apuesta a una combinación más clásica, con salsa Mequinesse, bacon, vegetales y cheddar blanco. La McÁlvarez suma intensidad con cheddar melt, pepinos, cebolla crispy y salsa ranch. En tanto, la McFernández cambia el eje hacia el pollo crocante, manteniendo una base de ingredientes similares pero con otra textura y perfil.

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El lanzamiento se completa con una variante de papas “bravas”, que incorpora una salsa picante y bacon, en línea con la idea de ofrecer una experiencia más “mundialista” y diferencial dentro del menú tradicional.

Detrás de la propuesta hay una estrategia clara: vincular el consumo con un evento global de alto impacto. Desde la compañía remarcaron que se trata de una de las apuestas más fuertes del año, en un contexto donde el Mundial funciona como motor cultural y comercial .

Los nuevos combos comenzaron a comercializarse desde el 17 de abril en todos los canales habituales de la marca, con promociones y opciones de personalización, buscando ampliar el alcance en distintos segmentos de consumidores.

Más allá del producto en sí, el movimiento refuerza una tendencia: las grandes marcas ya no venden solo alimentos, sino experiencias asociadas a emociones, ídolos y momentos colectivos. En este caso, el fútbol vuelve a ser el vehículo elegido.

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