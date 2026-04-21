En un movimiento que apunta directo al corazón futbolero de los argentinos, McDonald’s presentó una nueva línea de hamburguesas inspiradas en figuras de la Selección nacional, en la antesala del Mundial 2026. La propuesta no es casual: busca capitalizar la conexión emocional con los campeones del mundo y trasladarla al consumo cotidiano.
Tres hamburguesas, tres campeones: la jugada imperdible de McDonald's
En la previa del Mundial 2026, McDonald’s lanzó tres hamburguesas inspiradas en jugadores de la Selección Argentina, en una apuesta que mezcla fútbol, marketing y consumo.