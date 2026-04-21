Tres hamburguesas, tres campeones: la jugada imperdible de McDonald's

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El lanzamiento se completa con una variante de papas “bravas”, que incorpora una salsa picante y bacon, en línea con la idea de ofrecer una experiencia más “mundialista” y diferencial dentro del menú tradicional.

Detrás de la propuesta hay una estrategia clara: vincular el consumo con un evento global de alto impacto. Desde la compañía remarcaron que se trata de una de las apuestas más fuertes del año, en un contexto donde el Mundial funciona como motor cultural y comercial .

Los nuevos combos comenzaron a comercializarse desde el 17 de abril en todos los canales habituales de la marca, con promociones y opciones de personalización, buscando ampliar el alcance en distintos segmentos de consumidores.

Más allá del producto en sí, el movimiento refuerza una tendencia: las grandes marcas ya no venden solo alimentos, sino experiencias asociadas a emociones, ídolos y momentos colectivos. En este caso, el fútbol vuelve a ser el vehículo elegido.