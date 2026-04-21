El "cuello tecnológico": el dolor silencioso que crece con el uso del celular

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Detrás de ese gesto cotidiano hay una exigencia física concreta. A medida que la cabeza se inclina, el peso que soporta el cuello aumenta de forma considerable. Con una inclinación de 45 grados, la presión sobre la columna cervical se multiplica, generando fatiga muscular, contracturas y dolores que pueden extenderse hacia hombros, brazos e incluso la espalda.

El cuerpo, en ese contexto, prioriza ver mejor la pantalla antes que mantener una postura saludable. Esa adaptación, aunque automática, termina siendo perjudicial cuando se sostiene en el tiempo. La falta de movimiento y las posiciones estáticas prolongadas agravan el cuadro.

El “cuello tecnológico” se manifiesta con síntomas que van desde molestias leves hasta dolores persistentes. Rigidez, cefaleas y tensión en la zona cervical son algunos de los signos más frecuentes. En casos más avanzados, puede derivar en alteraciones posturales o problemas crónicos.

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El impacto varía según la edad. En jóvenes, el cuerpo suele compensar mejor en el corto plazo, pero acumula tensión que puede traer consecuencias a futuro. En adultos, en cambio, el desgaste es más evidente, con mayor incidencia de lesiones musculares y molestias recurrentes.

A esto se suma otro factor: el sedentarismo. El tiempo frente a pantallas no solo afecta la postura, sino que también reduce el movimiento diario, lo que potencia el deterioro físico general.

Frente a este escenario, la prevención aparece como la principal herramienta. Los especialistas recomiendan ajustar la altura de las pantallas para evitar inclinar la cabeza, mantener la espalda recta y hacer pausas frecuentes. También sugieren incorporar estiramientos y cambios de postura durante la jornada.

El objetivo es simple pero clave: evitar que un hábito cotidiano se transforme en un problema crónico. En una rutina cada vez más atravesada por la tecnología, el desafío pasa por encontrar equilibrio entre comodidad y salud.