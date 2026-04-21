Le escribió a un menor por redes con fines sexuales: fue condenado pero seguirá libre
La causa se resolvió por juicio abreviado. El acusado recibió un año de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta.
Un hombre fue condenado en San Juan en el marco de una causa vinculada a delitos contra la integridad sexual en entornos digitales, luego de comprobarse que había establecido contacto con un menor de edad a través de redes sociales.
La investigación determinó que el acusado mantuvo conversaciones de carácter inapropiado con un niño de 11 años mediante Instagram, en las que solicitó contenido íntimo. A partir de ese accionar, la conducta fue encuadrada dentro de la figura de grooming prevista en el Código Penal.
El caso se inició a partir de una alerta generada por sistemas de monitoreo digital, lo que permitió activar una serie de medidas investigativas. Entre ellas, se realizó un allanamiento en el domicilio del implicado, donde se secuestró un teléfono celular que posteriormente fue peritado.
El análisis del dispositivo, junto con información aportada por empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales, permitió reconstruir la actividad del imputado y sostener la acusación.
La audiencia, que inicialmente estaba prevista como instancia de formalización, derivó en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, lo que permitió avanzar mediante un juicio abreviado. Como resultado, el acusado fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional.
Además, se dispuso la destrucción del material digital secuestrado y se le impusieron reglas de conducta por el plazo de dos años, que incluyen fijar domicilio y someterse a controles.
Desde el ámbito judicial remarcan que, en este tipo de delitos, no es necesario que exista un intercambio efectivo de material para que se configure la figura penal, sino que alcanza con el contacto con un menor con fines de este tipo.
El imputado no prestó declaración durante el proceso, que se resolvió sin llegar a juicio oral.