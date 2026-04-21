Le escribió a un menor por redes con fines sexuales: fue condenado pero seguirá libre

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El análisis del dispositivo, junto con información aportada por empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales, permitió reconstruir la actividad del imputado y sostener la acusación.

La audiencia, que inicialmente estaba prevista como instancia de formalización, derivó en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, lo que permitió avanzar mediante un juicio abreviado. Como resultado, el acusado fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional.

Además, se dispuso la destrucción del material digital secuestrado y se le impusieron reglas de conducta por el plazo de dos años, que incluyen fijar domicilio y someterse a controles.

Desde el ámbito judicial remarcan que, en este tipo de delitos, no es necesario que exista un intercambio efectivo de material para que se configure la figura penal, sino que alcanza con el contacto con un menor con fines de este tipo.

El imputado no prestó declaración durante el proceso, que se resolvió sin llegar a juicio oral.