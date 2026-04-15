La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba, junto a su familia y en primera clase

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Cada ticket tuvo un valor de USD 1.450, lo que eleva el gasto total del grupo familiar a USD 5.800. Esa cifra se suma a otros movimientos económicos que el fiscal busca reconstruir para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados del funcionario y su nivel de gastos.

La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. La medida permitirá acceder a consumos con tarjeta de crédito, gastos durante el viaje a Aruba y otros movimientos financieros relevantes dentro del período investigado.

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El expediente también contempla otros viajes realizados por el jefe de Gabinete, cuyos costos y formas de pago están siendo analizados. La Justicia intenta establecer un patrón de gastos que permita esclarecer el origen de los fondos utilizados en vacaciones, vuelos internacionales e inversiones.

El escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de una foto que le tomaron con su pareja, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la "Argentina Week 2026" en Nueva York. Posteriormente, se puso el foco en un viaje familiar a Punta del Este y en diferentes propiedades del ministro coordinador.