La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba, junto a su familia y en primera clase
En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Pollicita recibió información de Latam, en la que se trasladó el jefe de Gabinete. Hizo escalas en Perú y Ecuador. Pagó en dólares y en efectivo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita sumó nuevas pruebas en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. En ese marco, confirmó que el jefe del Gabinete pasó las fiestas de fin de año en Aruba junto a su familia, en un viaje que ahora quedó bajo análisis judicial.
Según la información incorporada al expediente, Adorni viajó el 29 de diciembre de 2024 con destino al Caribe, acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, en "primera clase". El itinerario incluyó una escala en Perú, mientras que el regreso, el 10 de enero de 2025, tuvo una parada intermedia en Ecuador.
Los datos fueron aportados por la aerolínea LATAM Airlines a pedido de la Justicia. Allí se detalló que el costo de los pasajes fue abonado en dólares y en efectivo, un punto que generó especial interés en la investigación.
Cada ticket tuvo un valor de USD 1.450, lo que eleva el gasto total del grupo familiar a USD 5.800. Esa cifra se suma a otros movimientos económicos que el fiscal busca reconstruir para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados del funcionario y su nivel de gastos.
La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo resolvió levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. La medida permitirá acceder a consumos con tarjeta de crédito, gastos durante el viaje a Aruba y otros movimientos financieros relevantes dentro del período investigado.
El expediente también contempla otros viajes realizados por el jefe de Gabinete, cuyos costos y formas de pago están siendo analizados. La Justicia intenta establecer un patrón de gastos que permita esclarecer el origen de los fondos utilizados en vacaciones, vuelos internacionales e inversiones.
El escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de una foto que le tomaron con su pareja, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la "Argentina Week 2026" en Nueva York. Posteriormente, se puso el foco en un viaje familiar a Punta del Este y en diferentes propiedades del ministro coordinador.