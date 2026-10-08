La aseguradora se disculpó con Messi tras colocar su logo en el show de drones

El show de drones estaba pensado como el cierre emotivo de la despedida del capitán. Las luces dibujaron el escudo de la AFA, la camiseta número 10, a Messi con la Copa del Mundo y el mensaje “¡Gracias Leo!”. Pero en algún momento de la secuencia, los drones formaron la marca de la aseguradora, una de las empresas patrocinadoras de la Asociación del Fútbol Argentino.

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La reacción de las tribunas fue inmediata. Los abucheos se escucharon en distintos sectores del estadio y la indignación rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron que una publicidad comercial ocupara un lugar en una celebración que debía ser exclusivamente para el capitán argentino. La presión fue tanta que Sancor Seguros cerró los comentarios de sus publicaciones en Instagram ante la cantidad de mensajes negativos que recibía.