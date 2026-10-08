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La aseguradora se disculpó con Messi tras colocar su logo en el show de drones

Sancor Seguros rompió el silencio dos días después de los abucheos en el Monumental por insertar su publicidad en el espectáculo de la despedida de Messi. Cerró los comentarios en Instagram y luego pidió disculpas.

La noche del 6 de octubre en el Monumental fue de las que no se olvidan. Pero en medio de los homenajes a Lionel Messi, un momento opacó el cierre de la velada: cuando los drones que iluminaban el cielo de Núñez formaron el logo de la aseguradora Sancor, los aplausos se convirtieron en silbidos.

El show de drones estaba pensado como el cierre emotivo de la despedida del capitán. Las luces dibujaron el escudo de la AFA, la camiseta número 10, a Messi con la Copa del Mundo y el mensaje “¡Gracias Leo!”. Pero en algún momento de la secuencia, los drones formaron la marca de la aseguradora, una de las empresas patrocinadoras de la Asociación del Fútbol Argentino.

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La reacción de las tribunas fue inmediata. Los abucheos se escucharon en distintos sectores del estadio y la indignación rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron que una publicidad comercial ocupara un lugar en una celebración que debía ser exclusivamente para el capitán argentino. La presión fue tanta que Sancor Seguros cerró los comentarios de sus publicaciones en Instagram ante la cantidad de mensajes negativos que recibía.

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Este jueves 8 de octubre, dos días después del episodio, la aseguradora decidió pronunciarse. A través de sus redes sociales publicó un mensaje breve pero directo: “Llenamos el cielo de luces, y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, capitán”.

La frase fue interpretada como un pedido de disculpas tanto a Messi como a los hinchas, y un reconocimiento implícito de que la decisión había sido un error de lectura del momento. Una noche que debía pertenecer únicamente al capitán terminó con una marca comercial en el centro de la polémica.

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