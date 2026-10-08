La noche del 6 de octubre en el Monumental fue de las que no se olvidan. Pero en medio de los homenajes a Lionel Messi, un momento opacó el cierre de la velada: cuando los drones que iluminaban el cielo de Núñez formaron el logo de la aseguradora Sancor, los aplausos se convirtieron en silbidos.
La aseguradora se disculpó con Messi tras colocar su logo en el show de drones
Sancor Seguros rompió el silencio dos días después de los abucheos en el Monumental por insertar su publicidad en el espectáculo de la despedida de Messi. Cerró los comentarios en Instagram y luego pidió disculpas.