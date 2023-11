Milei: "El kirchnerismo va a usar todas sus fuerzas para hacer trampa"

"Me siento bendecido por contar con su apoyo y cariño. Las horas mas desafiantes son las que vienen. El kirchnerismo va a usar todas sus fuerzas para hacernos trampa en el recuento. Les pido que se queden en las escuelas, que defiendan los votos. Es el momento de la verdad", completó al grito de "viva la libertad, carajo".

Pasadas las 17.30 la actividad en la cuenta de Twitter del liberal volvió a tener actividad. Es que además del audio compartió un mensaje del diputado del PRO Cristian Ritondo, quien también pidió suma atención a los fiscales y sacarle fotos a las actas.

Lo mismo con un mensaje de la diputada electa Romina Diez: "Resistan fiscales! Hoy son los protagonistas de esta gesta histórica! Hasta que el correo no se lleve las urnas y no tengamos hasta el último certificado de escrutinio esto no termina. Hasta el final fiscales!! Ánimos!", pidió.