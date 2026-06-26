El ejército de EE.UU. lanzó este viernes ataques aéreos contra sitios de almacenamiento de misiles y drones e instalaciones de radares en la costa de Irán, y calificó la operación como "una contundente respuesta" al presunto ataque iraní con drones del día anterior contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz, indicó el Comando Central de Estados Unidos.
EE.UU. bombardeó objetivos iraníes tras un ataque con drones en Ormuz
El ejército estadounidense aseguró que fue “una contundente respuesta”.