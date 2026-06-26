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EE.UU. bombardeó objetivos iraníes tras un ataque con drones en Ormuz

El ejército estadounidense aseguró que fue “una contundente respuesta”.

El ejército de EE.UU. lanzó este viernes ataques aéreos contra sitios de almacenamiento de misiles y drones e instalaciones de radares en la costa de Irán, y calificó la operación como "una contundente respuesta" al presunto ataque iraní con drones del día anterior contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz, indicó el Comando Central de Estados Unidos.

El ataque iraní con drones contra un buque comercial en el estrecho "violó claramente el cese al fuego" y "socavó la libertad de navegación mientras el comercio fluye cada vez más a través del vital corredor de comercio internacional", publicó el comando en X.

El comando prometió "seguir ofreciendo coordinación para el paso seguro y apoyar a los buques comerciales que transitan por el estrecho", además de mantenerse "presente y vigilante" para garantizar que el acuerdo de paz recientemente firmado por Estados Unidos e Irán sea "acatado y esté en pleno vigor".

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Hoy con anterioridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra el carguero el jueves. Un dron "impactó de lleno" contra la cubierta superior del buque, lo que causó daños, aunque le permitió continuar con su viaje, dijo Trump, quien añadió que los otros tres drones fueron derribados por fuerzas estadounidenses.

El memorándum de entendimiento recientemente firmado por Estados Unidos e Irán pide la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía navegable vital por la que transitaba alrededor del 20 por ciento del petróleo y del gas licuado natural del mundo antes de la guerra, y obliga a Irán a permitir el paso de buques comerciales sin peaje durante 60 días.

Los datos de navegación más recientes apuntan a una recuperación parcial en el tránsito a través del estrecho luego de la firma del memorándum, aunque los flujos actuales permanecen por debajo de los niveles previos a la guerra.

FUENTE: Noticias Argentinas

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