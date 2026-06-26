EE.UU. bombardeó objetivos iraníes tras un ataque con drones en Ormuz

Hoy con anterioridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra el carguero el jueves. Un dron "impactó de lleno" contra la cubierta superior del buque, lo que causó daños, aunque le permitió continuar con su viaje, dijo Trump, quien añadió que los otros tres drones fueron derribados por fuerzas estadounidenses.

El memorándum de entendimiento recientemente firmado por Estados Unidos e Irán pide la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía navegable vital por la que transitaba alrededor del 20 por ciento del petróleo y del gas licuado natural del mundo antes de la guerra, y obliga a Irán a permitir el paso de buques comerciales sin peaje durante 60 días.

Los datos de navegación más recientes apuntan a una recuperación parcial en el tránsito a través del estrecho luego de la firma del memorándum, aunque los flujos actuales permanecen por debajo de los niveles previos a la guerra.