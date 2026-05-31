El Gobierno analiza suspender el desfile militar del 9 de julio por el ajuste en Defensa

En aquella jornada, además, el líder de La Libertad Avanza brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con centralidad en el balance del trabajo de "racionalización de la administración pública y desregulación normativa" tras el fin de las facultades delegadas contempladas en la Ley Bases.

En tanto, en 2024 fue la última vez que se realizó el desfile. En aquel entonces, Milei se mostró junto a Victoria Villarruel, previo a la ruptura en su relación. El costo total de la organización fue de $720 millones, entre seguridad, viáticos, alimentación, entre otros conceptos.

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Por la tarde de aquel día, el Presidente lideró la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, junto a 18 gobernadores: Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

"El 9 de julio de 1816, la firma del acta de la Declaración de la Independencia marcó el fin de la Revolución y el comienzo del nuevo orden, el orden de las Provincias Unidas del Río de la Plata ahora independientes de la metrópoli española y con la vocación de darnos a nosotros mismos un gobierno. El 9 de julio de 2024, con la firma de este Acta de Mayo, con representantes de todos los sectores de la política y la sociedad, anunciamos también el puntapié inicial de un nuevo orden para nuestro país", manifestó en aquel entonces.