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El Gobierno analiza suspender el desfile militar del 9 de julio por el ajuste en Defensa

Por el momento, no hay preparativos para que se celebre el evento y tampoco hay precisiones sobre donde se desarrollará el acto central con la presencia de Javier Milei, que días antes estará en Estados Unidos.

En un contexto del ajuste presupuestario en el ministerio de Defensa, el Gobierno evalúa suspender el tradicional desfile militar del 9 de Julio y, por el momento, no hay precisiones sobre dónde se llevará a cabo el acto central y si tendrá la presencia de Javier Milei, que días antes viajará a Estados Unidos para participar de los festejos por el Día de la Independencia en ese país norteamericano.

Según consignó TN, el evento no figura como parte de la agenda organizativa del futuro inmediato, en un marco donde la movilización de tropas, aviones, personal de seguridad, combustible y otros elementos de logística resultaría complicado ante el ajuste en la cartera de Defensa.

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"Entendemos que no va a haber desfile por el recorte presupuestario", indicó una fuente de las Fuerzas Armadas, en diálogo con el mismo medio. El mismo escenario se dio en 2025, cuando no hubo desfile. La celebración del mandatario nacional fue en Casa Rosada junto a Granaderos.

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En aquella jornada, además, el líder de La Libertad Avanza brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con centralidad en el balance del trabajo de "racionalización de la administración pública y desregulación normativa" tras el fin de las facultades delegadas contempladas en la Ley Bases.

En tanto, en 2024 fue la última vez que se realizó el desfile. En aquel entonces, Milei se mostró junto a Victoria Villarruel, previo a la ruptura en su relación. El costo total de la organización fue de $720 millones, entre seguridad, viáticos, alimentación, entre otros conceptos.

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Por la tarde de aquel día, el Presidente lideró la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, junto a 18 gobernadores: Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

"El 9 de julio de 1816, la firma del acta de la Declaración de la Independencia marcó el fin de la Revolución y el comienzo del nuevo orden, el orden de las Provincias Unidas del Río de la Plata ahora independientes de la metrópoli española y con la vocación de darnos a nosotros mismos un gobierno. El 9 de julio de 2024, con la firma de este Acta de Mayo, con representantes de todos los sectores de la política y la sociedad, anunciamos también el puntapié inicial de un nuevo orden para nuestro país", manifestó en aquel entonces.

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