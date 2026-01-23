"
Importación de 0km: advierten que no tendrán garantía ni soporte de postventa

El mensaje de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) se difundió tras una reunión en la que se plantearon varias inquietudes después de la decisión del Gobierno de flexibilizar la comercialización de automóviles.

Luego de la decisión del Gobierno de flexibilizar la comercialización de autos 0 kilómetro importados, las empresas reunidas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) transmitieron un duro mensaje y advirtieron que aquellos vehículos importados por particulares no contarán con garantía ni soporte postventa.

"ADEFA no presenta objeciones a la medida, siempre y cuando se cumpla con las leyes locales y se respeten las mismas condiciones técnicas y de costos de homologación exigidas a los demás actores como son las terminales e importadores oficiales", indicó la entidad en diálogo con Infobae.

A su vez, señaló que sus propios equipos técnicos "evaluaron la medida y observaron que los requisitos actuales", particularmente en seguridad y emisiones, "serían menores a los que deben cumplir terminales e importadores al homologar un vehículo para comercializarlo en el país".

La entidad hace alusión a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), dos requisitos que implican complejos controles y certificaciones de alto costo con el objetivo de garantizar la aptitud de los automóviles.

Cabe resaltar que esta semana el Gobierno reemplazó a la LCM y la LCA en el caso de la importación de vehículos 0 kilómetros realizada por particulares por el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), normativa que simplifica el proceso de adquisición.

La obtención de la CSV se logra a través de un informe técnico que dé cuenta de las condiciones de seguridad y cuenta con un valor de $100.000, un valor bajo, según la entidad, en comparación con la inversión que la industria debe llevar a cabo para generar la homologación de un vehículo.

En ese marco, ADEFA expresó que el consumidor debe informarse y saber "sobre los riesgos de adquirir vehículos no comercializados oficialmente en el país", debido a que "al no estar homologados por una terminal o importador, carecen de garantía y de soporte de postventa (repuestos y servicio) para ese modelo o versión".

