Luego de la decisión del Gobierno de flexibilizar la comercialización de autos 0 kilómetro importados, las empresas reunidas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) transmitieron un duro mensaje y advirtieron que aquellos vehículos importados por particulares no contarán con garantía ni soporte postventa.
Importación de 0km: advierten que no tendrán garantía ni soporte de postventa
El mensaje de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) se difundió tras una reunión en la que se plantearon varias inquietudes después de la decisión del Gobierno de flexibilizar la comercialización de automóviles.