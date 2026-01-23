Importación de 0km: advierten que no tendrán garantía ni soporte de postventa

image

La entidad hace alusión a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), dos requisitos que implican complejos controles y certificaciones de alto costo con el objetivo de garantizar la aptitud de los automóviles.

Cabe resaltar que esta semana el Gobierno reemplazó a la LCM y la LCA en el caso de la importación de vehículos 0 kilómetros realizada por particulares por el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), normativa que simplifica el proceso de adquisición.

La obtención de la CSV se logra a través de un informe técnico que dé cuenta de las condiciones de seguridad y cuenta con un valor de $100.000, un valor bajo, según la entidad, en comparación con la inversión que la industria debe llevar a cabo para generar la homologación de un vehículo.

En ese marco, ADEFA expresó que el consumidor debe informarse y saber "sobre los riesgos de adquirir vehículos no comercializados oficialmente en el país", debido a que "al no estar homologados por una terminal o importador, carecen de garantía y de soporte de postventa (repuestos y servicio) para ese modelo o versión".