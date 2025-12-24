"
Gobierno modificó el Presupuesto: más fondos para educación, energía y salarios

Los cambios también incluyen aumentos en la partida de ANSES y en el dinero destinado al al pago de prestaciones previsionales, además de mayores ingresos para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El Gobierno modificó las partidas del Presupuesto 2025 -prorrogado de 2023- e incluyó aumentos en distintas áreas, como educación y energía. A su vez, incrementó los fondos para el pago de salarios y prestaciones previsionales.

En primer lugar, decidió incrementar el dinero destinado a la secretaría de Educación, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano, con el fin de "atender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes" de las universidades nacionales, así como los relacionados con su funcionamiento y "universalización de la jornada extendida".

A su vez, adecuó el presupuesto para la secretaría de Energía, que depende del ministerio de Economía, para reforzar los créditos correspondientes a las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).

En relación al Salario Mínimo Vital y Móvil, el Gobierno incrementó el monto a cobrar a partir de este mes y con retroactividad para noviembre para todos los trabajadores mensualizados y jornalizados bajo la órbita de la Ley de Contrato de Trabajo.

En tanto, también se oficializó un suba en el presupuesto de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) destinado al pago de prestaciones previsionales, con el objetivo de "incorporar el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional".

Asimismo, resolvió mayores ingresos por rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino, como así también incrementar "fuentes y aplicaciones financieras" de la ANSES para "reflejar las operaciones" del mismo FGS.

Las modificaciones fueron establecidas en un suplemento del Boletín Oficial publicado este martes y cuenta con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

