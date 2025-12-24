El Gobierno modificó las partidas del Presupuesto 2025 -prorrogado de 2023- e incluyó aumentos en distintas áreas, como educación y energía. A su vez, incrementó los fondos para el pago de salarios y prestaciones previsionales.
Gobierno modificó el Presupuesto: más fondos para educación, energía y salarios
Los cambios también incluyen aumentos en la partida de ANSES y en el dinero destinado al al pago de prestaciones previsionales, además de mayores ingresos para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.