Gobierno modificó el Presupuesto: más fondos para educación, energía y salarios

En relación al Salario Mínimo Vital y Móvil, el Gobierno incrementó el monto a cobrar a partir de este mes y con retroactividad para noviembre para todos los trabajadores mensualizados y jornalizados bajo la órbita de la Ley de Contrato de Trabajo.

En tanto, también se oficializó un suba en el presupuesto de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) destinado al pago de prestaciones previsionales, con el objetivo de "incorporar el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional".

Asimismo, resolvió mayores ingresos por rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino, como así también incrementar "fuentes y aplicaciones financieras" de la ANSES para "reflejar las operaciones" del mismo FGS.

Las modificaciones fueron establecidas en un suplemento del Boletín Oficial publicado este martes y cuenta con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.