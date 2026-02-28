"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > líder

Aseguran que el líder supremo Khamenei murió tras los ataques

Ali Khamenei habría muerto tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Altos funcionarios israelíes poseen pruebas de su muerte. Hay incertidumbre.

El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, permanece con vida tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista con NBC News. Sin embargo, sus declaraciones dejaron dudas sobre el verdadero estado del máximo dirigente tras la ofensiva e Israel lo dio como fallecido durante el operativo militar.

Hasta donde yo sé”, respondió Araghchi de manera enigmática cuando fue consultado sobre la situación de Khamenei, lo que alimentó la incertidumbre en medio de la escalada militar en Medio Oriente. En tanto, medios de Israle dieron por muerto a Ali Khamenei.

Tras los bombardeos, el canciller iraní remarcó que “todos los altos funcionarios están vivos” y garantizó la continuidad del liderazgo político y militar del país. Según indicó, tanto el presidente del Parlamento como el jefe del poder judicial sobrevivieron a la ofensiva, aunque desde Israel sostuvieron que hallaron el cuerpo del líder religioso en su palacio.

Te puede interesar...

No obstante, el cansiller iraní confirmó la muerte de al menos dos comandantes durante los ataques. El funcionario también condenó que la operación militar se haya producido mientras continuaban las negociaciones nucleares con potencias internacionales. NBC News señaló que no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones del gobierno iraní.

Todos los altos funcionarios están vivos. Estamos gestionando esta situación y todo está bien”, sostuvo el ministro, en un intento por transmitir estabilidad institucional tras los bombardeos, y la información contrasta con la de la emitida por los países que llevaron adelante la ofensiva militar.

El complejo de Khamenei, entre los principales objetivos

Horas después de la ofensiva, imágenes satelitales difundidas por medios internacionales mostraron daños en el complejo de seguridad que alberga la residencia y oficinas del líder supremo en Teherán. En las fotografías se observó una densa columna de humo negro y estructuras colapsadas en una de las zonas más custodiadas de la capital iraní.

El lugar suele funcionar como centro de operaciones de Khamenei y punto de encuentro de altos funcionarios del régimen. Según fuentes israelíes, la campaña de bombardeos “de gran envergadura” tuvo como objetivo instalaciones estratégicas y figuras clave del poder en la república islámica.

El complejo de seguridad del ayatollah Alí Khamenei (Créditos: The New York Times)

Además, Israel confirmó que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también fue uno de los blancos de la ofensiva, aunque hasta el momento no se precisó el resultado de ese ataque.

FUENTE: A24

Temas

Te puede interesar