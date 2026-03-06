En un giro clave para la causa que conmocionó al Barrio Rivadavia, la Justicia decidió otorgarle la libertad a la mujer de 32 años que había sido detenida por abandonar a su hijo recién nacido en la vía pública. Tras evaluar los riesgos procesales y el contexto del hecho, el magistrado a cargo determinó que la imputada puede seguir el curso de la investigación fuera de una celda.
Giro en el caso del bebé abandonado: la madre seguirá el proceso en libertad
El juez que actúa en la causa consideró que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.