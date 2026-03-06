Giro en el caso del bebé abandonado: la madre seguirá el proceso en libertad

La resolución judicial se basó en el análisis de dos factores principales: la ausencia de peligro de fuga y la falta de indicios de que la mujer pudiera entorpecer el avance de la causa. Sin embargo, el argumento más determinante para su excarcelación radicó en la interpretación de la "intencionalidad" del acto, según pudo saber el medio Todo Noticias.

Los fundamentos de la decisión

Según fuentes judiciales, el juez consideró que la mujer no tuvo el propósito de abandonar al niño "a su suerte" para que muriera. Los peritajes y testimonios indicaron que el bebé fue dejado en una zona de alta circulación de personas, frente a un antiguo jardín maternal, y que se encontraba abrigado y protegido dentro de una bolsa, lo que facilitó su rápido hallazgo por parte de una vecina.