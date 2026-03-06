"
Giro en el caso del bebé abandonado: la madre seguirá el proceso en libertad

El juez que actúa en la causa consideró que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

En un giro clave para la causa que conmocionó al Barrio Rivadavia, la Justicia decidió otorgarle la libertad a la mujer de 32 años que había sido detenida por abandonar a su hijo recién nacido en la vía pública. Tras evaluar los riesgos procesales y el contexto del hecho, el magistrado a cargo determinó que la imputada puede seguir el curso de la investigación fuera de una celda.

La resolución judicial se basó en el análisis de dos factores principales: la ausencia de peligro de fuga y la falta de indicios de que la mujer pudiera entorpecer el avance de la causa. Sin embargo, el argumento más determinante para su excarcelación radicó en la interpretación de la "intencionalidad" del acto, según pudo saber el medio Todo Noticias.

Los fundamentos de la decisión

Según fuentes judiciales, el juez consideró que la mujer no tuvo el propósito de abandonar al niño "a su suerte" para que muriera. Los peritajes y testimonios indicaron que el bebé fue dejado en una zona de alta circulación de personas, frente a un antiguo jardín maternal, y que se encontraba abrigado y protegido dentro de una bolsa, lo que facilitó su rápido hallazgo por parte de una vecina.

Otro punto que pesó en la decisión fue la crítica situación económica y social que atraviesa la mujer. La defensa y los informes preliminares sugieren que estos factores habrían influido en su accionar. No obstante, a pesar de la liberación, el fiscal de la causa mantuvo su postura original y había solicitado que permaneciera bajo arresto, por lo que la investigación bajo la carátula de "abandono de persona" sigue su curso legal.

Mientras la situación procesal de su madre se define, el pequeño, bautizado por la comunidad como Bautista, permanece bajo el cuidado de las autoridades sanitarias y del menor. Tras haber sido encontrado con apenas horas de vida, todavía con el cordón umbilical y rastros del parto, el último parte médico del Hospital Pedro Chutro confirmó que su salud es estable y que se encuentra fuera de peligro. El futuro del menor y su posible vinculación familiar o adopción quedarán ahora en manos de los organismos de protección de la niñez, en paralelo al proceso penal que enfrenta su madre biológica.

