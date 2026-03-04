Un dramático episodio conmocionó este martes al mediodía al partido bonaerense de Merlo, donde un bebé recién nacido fue encontrado abandonado sobre una vereda, envuelto y dentro de una bolsa. El pequeño presentaba el cordón umbilical sin cortar y restos de sangre en el cuerpo, lo que evidenciaba que había nacido pocas horas antes. Tras la rápida intervención policial y médica, fue asistido y permanece fuera de peligro.
Hallaron a un bebé recién nacido abandonado en la vía pública y dentro de una bolsa
Una joven pensó que se trataba de un cachorro, pero al acercarse advirtió que era un recién nacido: está fuera de peligro y fue derivado a un centro médico de la zona.