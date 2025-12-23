Gesto a la Iglesia: Milei y los obispos intercambiaron cartas por la Navidad

Asimismo, Milei expresó su reconocimiento a la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del país y reafirmó su compromiso de sostener un diálogo “respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho”.

El saludo concluyó con sus deseos de una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina. Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la CEA dirigió una carta al Presidente y a su equipo de gobierno en la que expresó un “cordial y fraterno saludo” con motivo de la Navidad.

En el mensaje, los obispos invitaron a contemplar el acontecimiento de Belén como un signo sencillo y transformador, capaz de iluminar los caminos de la comunidad y animar la construcción de una verdadera cultura del encuentro.

image

El Episcopado renovó su anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona, y puso el acento en la atención a quienes atraviesan mayores fragilidades, como los pobres, los trabajadores y los adultos mayores.

También manifestó su disponibilidad para colaborar, desde la misión que la Iglesia desarrolla en todo el país, en iniciativas que favorezcan el bienestar integral del pueblo argentino.

Finalmente, los obispos encomendaron la tarea del Presidente a la sabiduría de Dios y a la protección de la Virgen de Luján, expresando su deseo de que la Argentina avance por caminos de esperanza, justicia y fraternidad.

La carta lleva la firma de monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; el cardenal Ángel Rossi SJ, vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro, secretario general.