El presidente pronosticó cuándo la inflación bajaría del 1% mensual

El presidente Javier Milei volvió a poner una fecha concreta al objetivo de terminar con la inflación mensual elevada. En una entrevista en un programa de streaming de Carajo, sostuvo que hacia agosto del próximo año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perforará el 1% mensual y tenderá a niveles cercanos a cero, como resultado de la política monetaria aplicada desde el inicio de su gestión.
Javier G. Milei, aseguró que hacia agosto del próximo año el IPC “va a converger a cero”. Mientras el mercado reconoce la desaceleración, las proyecciones privadas mantienen cautela.