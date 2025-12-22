El presidente pronosticó cuándo la inflación bajaría del 1% mensual

El jefe de Estado reforzó este diagnóstico en una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul, donde remarcó que la cantidad de dinero funciona como “ancla nominal” de la economía y es la variable clave para determinar el nivel general de precios.

En ese marco, señaló que, una vez estabilizada la base monetaria y ordenado el balance del Banco Central a mediados de 2024, el sendero inflacionario debería reflejar esos cambios con el rezago mencionado.

Qué dice el mercado

Distintas proyecciones privadas y los informes oficiales, citados por Infobae, reconocen una desaceleración sostenida del IPC durante el último año, de acuerdo con los datos difundidos por el Indec. Sin embargo, mantienen una mirada prudente sobre la velocidad del proceso. El propio Banco Central estima para el próximo año una inflación acumulada del 19,6%, lo que implica un promedio mensual todavía por encima del 1%.

Ese escenario no descarta que, hacia la segunda mitad del año, el índice pueda acercarse a valores muy bajos, aunque el consenso del mercado evita dar por descontado un IPC cercano a cero en el corto plazo. Como ocurre con buena parte de las variables económicas, será el devenir de los próximos meses el que confirme si el pronóstico del presidente logra materializarse.