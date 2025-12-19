Asado, balance y Congreso: el Gabinete de Milei se reúne en Olivos

La invitación incluye a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a la totalidad de los ministros y secretarios que integran el núcleo duro del Ejecutivo.

image

Entre los presentes estarán los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), junto a los funcionarios recientemente incorporados: Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Cancillería).

También participarán el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Ausencias y cambios en el Gabinete

La reunión repetirá el formato del encuentro realizado el 26 de diciembre del año pasado, aunque con varias ausencias. No estarán Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri ni Demian Reidel, quienes dejaron sus cargos en distintos contextos durante el año. Algunos se alejaron en medio de internas, mientras que otros pasaron a cumplir nuevas funciones fuera del Gabinete.

image

El Presupuesto 2026, el telón de fondo

Aunque el asado no tendrá agenda política formal, el contexto legislativo resulta inevitable. La Ley de Presupuesto 2026 ya obtuvo media sanción en Diputados, pero sufrió un revés cuando el oficialismo no logró incluir un capítulo que proponía derogar normas vinculadas al gasto público, como la emergencia en Discapacidad y el financiamiento universitario.

Finalmente, el proyecto fue dictaminado en el Senado sin modificaciones, lo que abrió un escenario incierto para el Ejecutivo. El Gobierno apunta a sancionarlo antes de fin de año, con sesiones previstas para el 26 de diciembre y, en caso de cambios, una eventual vuelta a Diputados el 30 de diciembre.

image

Mientras tanto, otras iniciativas —como la reforma laboral, la Ley de Glaciares y cambios en el Código Penal— quedaron postergadas para febrero. El cierre del año encuentra así al Gobierno combinando gestos de cohesión interna con una negociación legislativa decisiva.