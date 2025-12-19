Asado, balance y Congreso: el Gabinete de Milei se reúne en Olivos
Con un asado de fin de año en la Quinta de Olivos, Javier Milei reunirá a todo su Gabinete este lunes, en un clima atravesado por la definición del Presupuesto 2026, que el oficialismo busca sancionar antes de fin de año.
En la antesala de las fiestas, el presidente Javier Milei convocó a todo su Gabinete a un asado de fin de año en la Quinta de Olivos. Según señalaron fuentes oficiales, el encuentro no tendrá carácter deliberativo ni servirá para definir estrategias, sino que apunta a mostrar unidad interna y cerrar un año marcado por una agenda intensa.
Sin embargo, la postal llega en un momento clave: el oficialismo se juega el destino del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación, una discusión que domina por estas horas la dinámica política del Gobierno.
La invitación incluye a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y a la totalidad de los ministros y secretarios que integran el núcleo duro del Ejecutivo.
Entre los presentes estarán los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), junto a los funcionarios recientemente incorporados: Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Cancillería).
También participarán el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Ausencias y cambios en el Gabinete
La reunión repetirá el formato del encuentro realizado el 26 de diciembre del año pasado, aunque con varias ausencias. No estarán Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri ni Demian Reidel, quienes dejaron sus cargos en distintos contextos durante el año. Algunos se alejaron en medio de internas, mientras que otros pasaron a cumplir nuevas funciones fuera del Gabinete.
El Presupuesto 2026, el telón de fondo
Aunque el asado no tendrá agenda política formal, el contexto legislativo resulta inevitable. La Ley de Presupuesto 2026 ya obtuvo media sanción en Diputados, pero sufrió un revés cuando el oficialismo no logró incluir un capítulo que proponía derogar normas vinculadas al gasto público, como la emergencia en Discapacidad y el financiamiento universitario.
Finalmente, el proyecto fue dictaminado en el Senado sin modificaciones, lo que abrió un escenario incierto para el Ejecutivo. El Gobierno apunta a sancionarlo antes de fin de año, con sesiones previstas para el 26 de diciembre y, en caso de cambios, una eventual vuelta a Diputados el 30 de diciembre.
Mientras tanto, otras iniciativas —como la reforma laboral, la Ley de Glaciares y cambios en el Código Penal— quedaron postergadas para febrero. El cierre del año encuentra así al Gobierno combinando gestos de cohesión interna con una negociación legislativa decisiva.