Milei endurece la reforma laboral y desafía a los gobernadores

El Ejecutivo busca un trámite acelerado y sin modificaciones sustanciales. Así lo transmitió la senadora Carolina Losada a su bloque, en un contexto en el que el radicalismo evalúa los costos políticos de convalidar el primer gran proyecto del nuevo Congreso sin margen de negociación futura. Mientras tanto, la CGT y el peronismo intentan frenar la iniciativa en el Senado, la cámara elegida por la Casa Rosada para iniciar el debate, aunque ya no cuentan con capacidad de bloqueo automático.

La disputa legislativa se cruza con la negociación política con los gobernadores, que aparecen como actores clave en la definición. El oficialismo articula el tratamiento de la reforma laboral en paralelo con el debate del Presupuesto, una combinación que refuerza el peso de las provincias en la discusión. En ese marco, comenzaron a entrar en juego compromisos fiscales y transferencias, mientras el sindicalismo reconoce tener menos herramientas para incidir en esas conversaciones.

La CGT apuesta ahora a ganar tiempo y volumen político. Esta semana convocará a una movilización en Plaza de Mayo como primera señal de resistencia, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar apoyos sociales. La estrategia busca instalar el debate en la agenda pública antes de que el proyecto avance en comisión, en un contexto en el que las encuestas empiezan a mostrar al desempleo como la principal preocupación social.

