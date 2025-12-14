"
Milei endurece la reforma laboral y desafía a los gobernadores

Tras fracasar un intento de diálogo con los gremios, el Gobierno impulsa un debate exprés y sin cambios, mientras el peronismo cuestiona a los sindicatos y se prepara una cumbre de gobernadores del PJ.

El Gobierno decidió avanzar sin acuerdo y lanzó el anteproyecto de reforma laboral impulsado por Federico Sturzenegger, una jugada que dejó sin margen al ala dialoguista de la Casa Rosada y profundizó la confrontación con los gremios. Tras un fin de semana de negociaciones informales, llamados cruzados y promesas que no prosperaron, el miércoles se terminó de imponer la postura de Javier Milei de ir a fondo con una iniciativa que redefine el rol sindical y restringe la negociación colectiva.

La decisión sorprendió incluso dentro del oficialismo. El martes por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni había asegurado que los recursos sindicales no serían tocados y que los cambios estructurales llegarían en una etapa posterior. Sin embargo, el texto final resultó casi idéntico al borrador difundido días antes, que el propio Gobierno había hecho circular como ensayo del impacto social. Esa filtración habilitó conversaciones preliminares que se diluyeron cuando se consolidó la estrategia de confrontación directa.

La letra chica del proyecto no deja margen para interpretaciones moderadas. La iniciativa introduce cambios profundos en el sistema sindical, desde el consentimiento individual del trabajador para afiliarse, bajo autorización estatal, hasta límites estrictos a la cuota solidaria, que pasa a ser opcional salvo en convenios por empresa. A esto se suma una fuerte reducción de aportes patronales a las obras sociales, con un impacto estimado de unos 90 mil millones de pesos mensuales, lo que los gremios advierten como un golpe directo a la sostenibilidad del sistema.

El Ejecutivo busca un trámite acelerado y sin modificaciones sustanciales. Así lo transmitió la senadora Carolina Losada a su bloque, en un contexto en el que el radicalismo evalúa los costos políticos de convalidar el primer gran proyecto del nuevo Congreso sin margen de negociación futura. Mientras tanto, la CGT y el peronismo intentan frenar la iniciativa en el Senado, la cámara elegida por la Casa Rosada para iniciar el debate, aunque ya no cuentan con capacidad de bloqueo automático.

La disputa legislativa se cruza con la negociación política con los gobernadores, que aparecen como actores clave en la definición. El oficialismo articula el tratamiento de la reforma laboral en paralelo con el debate del Presupuesto, una combinación que refuerza el peso de las provincias en la discusión. En ese marco, comenzaron a entrar en juego compromisos fiscales y transferencias, mientras el sindicalismo reconoce tener menos herramientas para incidir en esas conversaciones.

La CGT apuesta ahora a ganar tiempo y volumen político. Esta semana convocará a una movilización en Plaza de Mayo como primera señal de resistencia, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sumar apoyos sociales. La estrategia busca instalar el debate en la agenda pública antes de que el proyecto avance en comisión, en un contexto en el que las encuestas empiezan a mostrar al desempleo como la principal preocupación social.

