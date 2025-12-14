El Gobierno decidió avanzar sin acuerdo y lanzó el anteproyecto de reforma laboral impulsado por Federico Sturzenegger, una jugada que dejó sin margen al ala dialoguista de la Casa Rosada y profundizó la confrontación con los gremios. Tras un fin de semana de negociaciones informales, llamados cruzados y promesas que no prosperaron, el miércoles se terminó de imponer la postura de Javier Milei de ir a fondo con una iniciativa que redefine el rol sindical y restringe la negociación colectiva.
Milei endurece la reforma laboral y desafía a los gobernadores
Tras fracasar un intento de diálogo con los gremios, el Gobierno impulsa un debate exprés y sin cambios, mientras el peronismo cuestiona a los sindicatos y se prepara una cumbre de gobernadores del PJ.