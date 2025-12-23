"
La carne vacuna aumentó más del 70% en un año y duplicó a la inflación

Según el IPCVA, el precio de la carne supera ampliamente la inflación general del 31,4% en el último año, impulsado por la escasez de hacienda y cambios en la dinámica productiva.

Durante el mes de noviembre el precio de la carne vacuna registró una suba del 8,2% y acumuló un incremento interanual del 72,8%, más del doble del 31,4% que marcó la inflación general en el mismo período, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El impacto del rubro cárnico fue clave en el índice de precios minoristas de noviembre, que alcanzó el 2,5%, el nivel más alto de los últimos seis meses. En varios cortes, los aumentos llegaron a ser hasta cuatro veces superiores al promedio general de la inflación.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (CICCRA) advirtieron que, pese a que matarifes y comercios absorbieron parte del alza en el precio de la hacienda, la tendencia alcista continuará. En las últimas tres semanas de noviembre, el valor de la hacienda subió un 21%, pero solo un 7% se trasladó al consumidor final, ya que el resto fue absorbido por los distintos eslabones de la cadena.

El informe también señala que actualmente hay una mayor cantidad de novillos encerrados y que el cobro del aguinaldo suele impulsar el consumo en diciembre. Si bien se menciona una posible desaceleración en la demanda, el consumo de carne vacuna aumentó cerca de un 5% en los últimos meses y Argentina continúa liderando el ranking mundial de consumo per cápita.

En contraste, los precios del pollo y del cerdo mostraron subas más en línea con la inflación general. Según el mercado ganadero de Rosario (Rosgan), ambos productos registraron incrementos interanuales cercanos al 32% y 33%, respectivamente, lo que refuerza la idea de que el aumento de la carne vacuna no responde directamente a un salto en el consumo interno.

El principal factor detrás de las subas está del lado de la oferta. “El aumento en el precio de la hacienda en pie, que comenzó a registrarse a mediados de octubre, es el principal factor que está presionando al alza los valores en los mostradores, aunque sin un traslado pleno debido a la necesidad de los eslabones intermedios de sostener el nivel de actividad”, indicaron.

A mediados de noviembre, la brecha entre el precio de la carne en mostrador y el valor de la hacienda en pie era de entre 10% y 15%. En ese mes, el novillito liviano en el Mercado Agroganadero de Cañuelas pasó de $4000 a $4400 por kilo vivo, mientras que en gancho subió de $7000 a un promedio de $7525 por kilo.

El informe remarca que la escasez de animales y los cambios en la dinámica productiva también presionan los precios. El ternero, con una oferta anual limitada y una demanda sostenida, alcanzó valores históricos: la última referencia del Ternero Rosgan superó los $5700 por kilo, un 86% más que un año atrás.

