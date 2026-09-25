La atleta argentina Guillermina Cossio, quien consiguió la medalla de plata en la prueba de relevo mixto 4x100 metros de los Juegos Suramericanos, se lamentó por la falta de apoyo y reveló que, incluso, tuvo que llevar la computadora para trabajar.
Ganó una medalla en los Suramericanos y reveló que tuvo que llevar la computadora para trabajar
La velocista Guillermina Cossio se lamentó por la falta de apoyo y contó que su jefe le enviaba tareas mientras debía concentrarse en la final del relevo mixto 4x100, que integró junto a Lucas Villegas, Milagros D'Amico y Tomás Mondino.