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Ganó una medalla en los Suramericanos y reveló que tuvo que llevar la computadora para trabajar

La velocista Guillermina Cossio se lamentó por la falta de apoyo y contó que su jefe le enviaba tareas mientras debía concentrarse en la final del relevo mixto 4x100, que integró junto a Lucas Villegas, Milagros D'Amico y Tomás Mondino.

La atleta argentina Guillermina Cossio, quien consiguió la medalla de plata en la prueba de relevo mixto 4x100 metros de los Juegos Suramericanos, se lamentó por la falta de apoyo y reveló que, incluso, tuvo que llevar la computadora para trabajar.

Al ser consultada por las condiciones en las que entrena, Cossio detalló que hay "poco apoyo, pocas instalaciones" y que, en su caso, es muy complicado porque tiene que trabajar, estudiar y entrenar.

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Además, contó: "Por ejemplo, ayer mi jefe mandándome cosas del trabajo y yo tenía que estar concentrada en la final de hoy, lo cual me hace perder un poco el foco. Pero bueno, al final es el día a día y lo tenemos que llevar adelante".

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Por último, explicó: "Me traje la compu y por la tarde un poco me pongo. Pero mucho no puedo hacer porque no puedo estar todo el día con la compu".

La velocista, oriunda de Murphy, integró el equipo argentino junto a Lucas Villegas, Milagros D’Amico y Tomás Mondino. Entre los cuatro registraron un tiempo de 42,22 segundos, para finalizar en el segundo lugar solo por detrás de los representantes venezolanos.

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