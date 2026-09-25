Ganó una medalla en los Suramericanos y reveló que tuvo que llevar la computadora para trabajar

Al ser consultada por las condiciones en las que entrena, Cossio detalló que hay "poco apoyo, pocas instalaciones" y que, en su caso, es muy complicado porque tiene que trabajar, estudiar y entrenar.

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Además, contó: "Por ejemplo, ayer mi jefe mandándome cosas del trabajo y yo tenía que estar concentrada en la final de hoy, lo cual me hace perder un poco el foco. Pero bueno, al final es el día a día y lo tenemos que llevar adelante".