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"No quiero decir ni sí ni no": Bullrich respaldó la reelección de Milei, pero no descartó su candidatura

Una vez más, suenan las alarmas en el corazón de la interna oficialista, dado que, en diálogo con Eduardo Feinmann, la senadora dio una respuesta ambigua con respecto a una eventual postulación presidencial.

En un nuevo capítulo de sus idas y vueltas con el oficialismo, Patricia Bullrich dejó respuestas un tanto ambiguas en relación a una potencial candidatura presidencial en 2027, para lo cual debería competir en las PASO contra Javier Milei.

"El proyecto hoy lo encabeza el Presidente. Entonces estamos peleando por eso. Esa es la forma en la que yo lo expreso, porque son las ideas...", comenzó contextualizando la jefa del bloque violeta en el Senado, ante la consulta de Eduardo Feinmann.

"Creo que hay ideas que marchan muy bien y tenemos otros temas que tenemos que ir analizando, ir corrigiendo, porque todo Gobierno tiene que ir viendo el rumbo, para que ese rumbo le llegue a toda la sociedad", completó con respecto a la situación política actual.

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"Mire que lo dejo grabado: usted no va a ser candidata a presidente", indagó el periodista, a lo que Bullrich replicó: "Grabe lo que quiera. Yo voy a estar en el lugar en que la historia me ponga. En este momento estamos peleando la reelección del Presidente".

"¿Y si la historia la pone como candidata para competir contra Milei?", insistió Feinmann, incisivo. "No estamos hablando de eso. No quiero decir ni sí ni no de algo que no está en mi cabeza. Me quieren hacer contestar cosas que dicen otros, que piensan otros. No tengo que negar ni afirmar algo que yo nunca dije", concluyó la exministra de Seguridad.

De esta manera, Bullrich sumó un nuevo episodio a la larga lista de encuentros y desencuentros que protagoniza con la cúpula libertaria, que considera que la senadora desafía las jerarquías dentro del partido con algunos dichos o actitudes. La última tensión se generó luego de que cuestionara los cambios introducidos en el Presupuesto 2027 sobre Discapadidad, al afirmar que no estaba avisada y debería corregirlos.

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