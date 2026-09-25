En un nuevo capítulo de sus idas y vueltas con el oficialismo, Patricia Bullrich dejó respuestas un tanto ambiguas en relación a una potencial candidatura presidencial en 2027, para lo cual debería competir en las PASO contra Javier Milei.
"No quiero decir ni sí ni no": Bullrich respaldó la reelección de Milei, pero no descartó su candidatura
Una vez más, suenan las alarmas en el corazón de la interna oficialista, dado que, en diálogo con Eduardo Feinmann, la senadora dio una respuesta ambigua con respecto a una eventual postulación presidencial.