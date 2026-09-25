"No quiero decir ni sí ni no": Bullrich respaldó la reelección de Milei, pero no descartó su candidatura

"Mire que lo dejo grabado: usted no va a ser candidata a presidente", indagó el periodista, a lo que Bullrich replicó: "Grabe lo que quiera. Yo voy a estar en el lugar en que la historia me ponga. En este momento estamos peleando la reelección del Presidente".

"¿Y si la historia la pone como candidata para competir contra Milei?", insistió Feinmann, incisivo. "No estamos hablando de eso. No quiero decir ni sí ni no de algo que no está en mi cabeza. Me quieren hacer contestar cosas que dicen otros, que piensan otros. No tengo que negar ni afirmar algo que yo nunca dije", concluyó la exministra de Seguridad.

De esta manera, Bullrich sumó un nuevo episodio a la larga lista de encuentros y desencuentros que protagoniza con la cúpula libertaria, que considera que la senadora desafía las jerarquías dentro del partido con algunos dichos o actitudes. La última tensión se generó luego de que cuestionara los cambios introducidos en el Presupuesto 2027 sobre Discapadidad, al afirmar que no estaba avisada y debería corregirlos.