Tiene 21 años y lucha por su vida tras el incendio en San Cayetano

El jefe de Bomberos, comisario Marcelo Ligorria, explicó que el joven se encontraba en medio de la emergencia provocada por el avance del fuego y que, en un intento por sacar algunas de sus pertenencias, terminó siendo alcanzado por las llamas.

“Es una persona de sexo masculino de 21 años aproximadamente, del departamento Santa Lucía, que intentó también sacar pertenencias y con la mala suerte que se afectó su cuerpo y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital”, explicó Ligorria.

Sobre su estado, el jefe de Bomberos señaló que el joven se encuentra “bastante complicado”, debido a la extensión de las quemaduras.

El siniestro comenzó alrededor de las 16, en la zona de avenida Libertador y callejón Aragón, en jurisdicción de la Comisaría 5ª.

La quema de pastizales se extendió rápidamente y alcanzó distintos domicilios de la zona, en una jornada marcada por el fuerte viento y la propagación de varios focos de incendio en distintos sectores de la provincia.

Además del joven de 21 años, un menor fue trasladado al Hospital Rawson por intoxicación, aunque su cuadro no revestía gravedad. Otras personas también recibieron asistencia médica en el lugar.

Villa San Cayetano fue uno de los sectores que demandó mayor despliegue de los equipos de emergencia, mientras vecinos y bomberos trabajaban para contener las llamas y evitar que siguieran avanzando sobre las viviendas.

Para el joven de 21 años, sin embargo, la jornada terminó de la peor manera: quedó internado en Terapia Intensiva con el 80% de su cuerpo quemado y un estado de salud que, según informaron las autoridades, es muy delicado.