Declararon toque de queda en Francia ante los hechos de violencia

La decisión se conoció después de que el jefe de gobierno centroderechista presidiera una célula interministerial de crisis centrada en tres frentes: la asistencia económica a comerciantes afectados, la cobertura de seguros y el seguimiento judicial de los responsables de los saqueos. Antes de anunciar los toques de queda, el gabinete de Laurent Nuñez, ministro del Interior, había consultado a varios prefectos para evaluar si las restricciones resultaban útiles en sus territorios.

El presidente Emmanuel Macron admitió errores en el operativo de seguridad que permitió la escalada de violencia del sábado 17 de octubre, cuando marchas masivas contra el costo de vida derivaron en los peores episodios de desorden público en la historia reciente de Francia. En un discurso televisado el domingo, el mandatario llamó a la unidad nacional y prometió castigo para los responsables, pero se abstuvo de declarar el estado de emergencia.