Francia vivió este sábado una jornada de violentas protestas contra el aumento del costo de vida, que dejó al menos 1200 personas detenidas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios y destrozos en distintas ciudades del país. Los incidentes más graves se registraron en París, Marsella y Lyon, donde grupos de manifestantes encapuchados protagonizaron ataques contra edificios públicos y comercios.
Violencia en Francia: más de 1200 personas detenidas
Las autoridades denunciaron una escalada de violencia durante las movilizaciones, con intentos de saqueos, daños materiales y agresiones contra efectivos policiales.