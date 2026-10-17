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Violencia en Francia: más de 1200 personas detenidas

Las autoridades denunciaron una escalada de violencia durante las movilizaciones, con intentos de saqueos, daños materiales y agresiones contra efectivos policiales.

Francia vivió este sábado una jornada de violentas protestas contra el aumento del costo de vida, que dejó al menos 1200 personas detenidas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios y destrozos en distintas ciudades del país. Los incidentes más graves se registraron en París, Marsella y Lyon, donde grupos de manifestantes encapuchados protagonizaron ataques contra edificios públicos y comercios.

Según informó el Ministerio del Interior francés, las cifras de detenciones son provisionales y podrían aumentar. Las autoridades denunciaron una escalada de violencia durante las movilizaciones, con intentos de saqueos, daños materiales y agresiones contra efectivos policiales.

Ante la magnitud de las protestas, el Gobierno desplegó 10.000 policías y gendarmes en todo el territorio, de los cuales 5.000 fueron destinados a París, donde se reforzó la seguridad en edificios gubernamentales, estaciones ferroviarias y zonas comerciales.

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En la capital francesa, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la plaza de la República varias horas antes del inicio de la manifestación autorizada. La Policía intervino con gases lacrimógenos para dispersar a algunos grupos, mientras los comercios de los Campos Elíseos protegían sus vidrieras ante posibles ataques.

Las autoridades realizaron controles preventivos en distintos puntos de la ciudad y disolvieron dos concentraciones, una cerca de la estación del Norte y otra integrada por estudiantes que avanzaban por la calle de Rennes hacia Montparnasse.

Uno de los episodios más tensos ocurrió frente a las instalaciones de CNews y Europe 1, dos medios pertenecientes al empresario Vincent Bolloré. Allí, alrededor de un centenar de manifestantes encapuchados intentó bloquear el acceso al estacionamiento, arrojó objetos contra los edificios y rompió cristales.

Una veintena de personas fue detenida durante ese incidente. La Prefectura de Policía aseguró que las acciones violentas organizadas a través de redes sociales no lograron sus objetivos y destacó la rapidez de la intervención de los agentes.

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