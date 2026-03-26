Foto con Bullrich y respaldo oficial: Adorni busca recuperar protagonismo

Durante la jornada en Casa Rosada, el funcionario mantuvo encuentros con distintos ministros y dirigentes clave, en un intento por dejar atrás la polémica y reinstalar la agenda de gestión. El movimiento incluyó una foto con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en un gesto político que apuntó a desactivar rumores de internas de cara al futuro electoral.

Desde el entorno oficial sostienen que el objetivo es claro: mostrar un Gobierno activo y ordenado, más allá de las críticas y del impacto que generaron las denuncias vinculadas a sus viajes y patrimonio. En esa línea, Adorni también se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y avanzó en conversaciones sobre temas de gestión y el envío de pliegos al Congreso.