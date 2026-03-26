Foto con Bullrich y respaldo oficial: Adorni busca recuperar protagonismo

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La ronda de encuentros continuó con funcionarios de peso como Sandra Pettovello, a cargo de Capital Humano, y Diego Santilli, ministro del Interior, quienes ratificaron su respaldo al jefe de Gabinete en un contexto donde el oficialismo busca sostener cohesión interna.
En paralelo, dentro del Gobierno predomina la evaluación de que Adorni logró defenderse en su reciente conferencia de prensa y que la polémica no tuvo un impacto determinante en la opinión pública. Bajo esa lectura, no se prevén cambios en su rol dentro del gabinete.
Como cierre de la semana, el funcionario volverá a mostrarse junto al presidente Javier Milei en un acto oficial, en lo que será un nuevo gesto de respaldo político en medio de la controversia.