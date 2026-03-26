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Foto con Bullrich y respaldo oficial: Adorni busca recuperar protagonismo

Tras las críticas por sus viajes, el jefe de Gabinete activó reuniones clave, se mostró con Bullrich y recibió respaldo del Gobierno.

En medio de cuestionamientos por sus viajes y en un clima de tensión política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, buscó retomar la iniciativa con una agenda cargada de reuniones y gestos internos para mostrar respaldo dentro del Gobierno.

Durante la jornada en Casa Rosada, el funcionario mantuvo encuentros con distintos ministros y dirigentes clave, en un intento por dejar atrás la polémica y reinstalar la agenda de gestión. El movimiento incluyó una foto con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en un gesto político que apuntó a desactivar rumores de internas de cara al futuro electoral.

Desde el entorno oficial sostienen que el objetivo es claro: mostrar un Gobierno activo y ordenado, más allá de las críticas y del impacto que generaron las denuncias vinculadas a sus viajes y patrimonio. En esa línea, Adorni también se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y avanzó en conversaciones sobre temas de gestión y el envío de pliegos al Congreso.

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La ronda de encuentros continuó con funcionarios de peso como Sandra Pettovello, a cargo de Capital Humano, y Diego Santilli, ministro del Interior, quienes ratificaron su respaldo al jefe de Gabinete en un contexto donde el oficialismo busca sostener cohesión interna.

En paralelo, dentro del Gobierno predomina la evaluación de que Adorni logró defenderse en su reciente conferencia de prensa y que la polémica no tuvo un impacto determinante en la opinión pública. Bajo esa lectura, no se prevén cambios en su rol dentro del gabinete.

Como cierre de la semana, el funcionario volverá a mostrarse junto al presidente Javier Milei en un acto oficial, en lo que será un nuevo gesto de respaldo político en medio de la controversia.

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