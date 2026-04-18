Femicidio seguido de suicidio: amiga de la víctima aseguró que tenía una relación tóxica
Las autoridades judiciales sostienen que una de las principales líneas de investigación considera un femicidio antes de que el joven se quitara la vida. Una amiga de la víctima resaltó la existencia de señales de violencia, señalando situaciones de control y agresión emocional
La investigación por la muerte de dos jóvenes en Rosario tomó un giro determinante en las últimas horas. Lo que en un primer momento fue catalogado como una muerte en investigación ahora es abordado como un presunto caso de femicidio seguido de suicidio, tras el avance de las pericias y la recolección de testimonios.
La víctima fue identificada como Sophia Civarelli, de 22 años, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Su cuerpo fue hallado en el departamento que compartía con su pareja, Valentín Alcida, también de 22 años. Horas más tarde, el joven fue encontrado gravemente herido tras arrojarse desde otro edificio ubicado en la misma zona. Murió poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
El hecho ocurrió en el barrio Lourdes y generó una fuerte conmoción. Un llamado al 911 alertó inicialmente sobre la presencia de la joven sin vida en el domicilio. Minutos después, una segunda comunicación dio cuenta de un hombre que se había precipitado al vacío en otra dirección de la misma calle.
Con el avance de la causa, a cargo de la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, se aplicó el protocolo específico de femicidio. Las pericias sobre los teléfonos celulares, el análisis de la escena y los testimonios comenzaron a delinear un posible contexto de violencia de género.
En ese marco, el testimonio de una amiga de la víctima resultó clave. La joven aseguró que Civarelli mantenía una relación atravesada por celos, manipulación y episodios de violencia psicológica. Según relató, su amiga le había contado que su pareja tenía conductas agresivas durante las discusiones, con reacciones impulsivas y autolesivas.
“Ella nunca se hubiera suicidado”, afirmó, descartando esa hipótesis y apuntando a un desenlace violento tras una posible discusión. También indicó que Civarelli tenía proyectos personales y planeaba independizarse en el corto plazo.
Los investigadores sostienen que el joven habría sido el autor del crimen y que luego se quitó la vida, aunque la mecánica exacta aún se encuentra bajo análisis. La autopsia y las medidas periciales en curso serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.
Embed - DOBLE MUERTE EN BARRIO LOURDES: ANALIZAN UNA CARTA CLAVE La Justicia investiga la carta que dejó el joven antes de morir, la cual podría ser determinante para reconstruir la mecánica del hecho. La pareja, ambos de 22 años, fue hallada sin vida en distintos puntos de calle 3 de Febrero y la fiscalía no descarta ninguna hipótesis mientras avanza la investigación. | Canal 3 Rosario
La causa continúa en etapa investigativa, con nuevas diligencias bajo reserva, mientras la fiscalía intenta reconstruir las últimas horas de la pareja y confirmar de manera concluyente la hipótesis de femicidio.