Femicidio seguido de suicidio: amiga de la víctima aseguró que tenía una relación tóxica

Con el avance de la causa, a cargo de la fiscal Carla Ranciari de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, se aplicó el protocolo específico de femicidio. Las pericias sobre los teléfonos celulares, el análisis de la escena y los testimonios comenzaron a delinear un posible contexto de violencia de género.

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En ese marco, el testimonio de una amiga de la víctima resultó clave. La joven aseguró que Civarelli mantenía una relación atravesada por celos, manipulación y episodios de violencia psicológica. Según relató, su amiga le había contado que su pareja tenía conductas agresivas durante las discusiones, con reacciones impulsivas y autolesivas.

“Ella nunca se hubiera suicidado”, afirmó, descartando esa hipótesis y apuntando a un desenlace violento tras una posible discusión. También indicó que Civarelli tenía proyectos personales y planeaba independizarse en el corto plazo.

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Los investigadores sostienen que el joven habría sido el autor del crimen y que luego se quitó la vida, aunque la mecánica exacta aún se encuentra bajo análisis. La autopsia y las medidas periciales en curso serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

Embed - DOBLE MUERTE EN BARRIO LOURDES: ANALIZAN UNA CARTA CLAVE La Justicia investiga la carta que dejó el joven antes de morir, la cual podría ser determinante para reconstruir la mecánica del hecho. La pareja, ambos de 22 años, fue hallada sin vida en distintos puntos de calle 3 de Febrero y la fiscalía no descarta ninguna hipótesis mientras avanza la investigación. | Canal 3 Rosario

La causa continúa en etapa investigativa, con nuevas diligencias bajo reserva, mientras la fiscalía intenta reconstruir las últimas horas de la pareja y confirmar de manera concluyente la hipótesis de femicidio.