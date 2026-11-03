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Femicidio de Nancy Godoy: de "fue un hecho sádico" a "hubo goce en hacerla sufrir"

Luego de conocerse por la autopsia preliminar que fue un "ataque salvaje", el abogado de la familia indicó que las lesiones habrían sido provocadas por distintas personas. Se esperan los resultados complementarios y no descartan nuevos arrestos.

La docente rural Nancy Godoy fue torturada antes de morir desangrada en el femicidio que conmociona a Corrientes. Lo afirmó Gustavo Briend, abogado de la familia de la maestra, para quien el crimen fue "un hecho sádico" y las lesiones habrían sido provocadas por distintas personas.

Mientras se esperan los resultados complementarios de la autopsia, el letrado no descartó que se produzcan nuevas detenciones.

El representante de los familiares explicó que los investigadores analizan el perfil psicológico de los acusados porque, sostuvo, no se trató de un ataque cualquiera: "Estamos ante un hecho sádico, en el que hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona". Para Briend, ese dato es central: el objetivo no habría sido solo matar, sino hacer padecer a la víctima.

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El abogado también cree que las lesiones intencionales se produjeron en distintos momentos y que la maestra pudo permanecer retenida varios días. "Yo creo que esas heridas fueron hechas en distinto espacio temporal.

Ella estuvo retenida o cautiva varias horas o varios días", planteó. Y fue tajante: "La cortaron a una hora, después la cortaron de nuevo en otro tiempo. Ahí es donde yo hablo del sufrimiento, de la tortura; murió desangrada, lo dice el informe médico".

El informe del Instituto Médico Forense había determinado que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta por "un acto de absoluto salvajismo", con heridas punzocortantes en el rostro, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas, algunas provocadas cuando todavía estaba con vida, además de lesiones defensivas y mutilaciones. Para Briend, esa multiplicidad tiene una lectura: "Sabían lo que hacían. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona".

El letrado apuntó además que las heridas presentan características distintas en cuanto a las armas utilizadas, la forma de ejecución y la posición en que se produjeron, por lo que habrían intervenido varias personas. "Fue un acto de salvajismo. El cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen", señaló sobre uno de los ejes de la pesquisa.

Respecto de los sospechosos, el abogado ubicó a Ireneo Zarza como uno de los principales implicados. "Era encargado de los peones, tomaba las decisiones, era jefe de este grupo organizado, para trabajar", describió. Y remarcó: "Dentro de esta acción primitiva hay una organización, para el crimen y para eliminar los rastros del delito".

Zarza, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; mientras que Rosa Leguizamón lo está por homicidio simple y Ernesto Bordón, por falso testimonio. El abogado aseguró que está confirmada la participación de los cuatro primeros en el hecho y consideró "importante" la declaración de la mujer detenida, así como la de su hermano Joaquín y su cuñada Gisela.

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