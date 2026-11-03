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El dólar blue volvió a subir en San Juan: a cuánto cerró

La divisa paralela en la provincia, registró una leve suba este martes y se ubicó en $1.590 para la venta y $1.530 para la compra. El billete aumentó $5 en ambas puntas respecto de la última cotización informada.

El dólar blue en San Juan subió este martes y se vende a $1.590, mientras que la cotización de compra quedó en $1.530. El billete registró un incremento de $5 en ambas puntas respecto de los valores del lunes, cuando había cerrado a $1.585 para la venta y $1.525 para la compra.

Según la actualización de este martes 3 de noviembre, a las 16:08, la moneda estadounidense mostró una variación leve en el mercado informal local.

En el mercado nacional, el dólar blue se ubicaba en torno a los $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, de acuerdo con las cotizaciones relevadas durante la jornada. La referencia local de San Juan se mantuvo por encima de esos valores.

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