El dólar blue volvió a subir en San Juan: a cuánto cerró

Según la actualización de este martes 3 de noviembre, a las 16:08, la moneda estadounidense mostró una variación leve en el mercado informal local.

En el mercado nacional, el dólar blue se ubicaba en torno a los $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, de acuerdo con las cotizaciones relevadas durante la jornada. La referencia local de San Juan se mantuvo por encima de esos valores.