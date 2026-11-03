El dólar blue en San Juan subió este martes y se vende a $1.590, mientras que la cotización de compra quedó en $1.530. El billete registró un incremento de $5 en ambas puntas respecto de los valores del lunes, cuando había cerrado a $1.585 para la venta y $1.525 para la compra.
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El dólar blue volvió a subir en San Juan: a cuánto cerró
La divisa paralela en la provincia, registró una leve suba este martes y se ubicó en $1.590 para la venta y $1.530 para la compra. El billete aumentó $5 en ambas puntas respecto de la última cotización informada.