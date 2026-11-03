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Un disparo, una víctima que no denunció y una condena por abuso de arma

La víctima se retiró del Hospital Rawson sin el alta médica y no quiso denunciar, lo que condicionó la investigación. Su acompañante, Francis Merlo, quedó libre y sin cargos.

Un ataque a tiros en el barrio Lebensohn, en Chimbas, terminó este martes con una condena de un año y seis meses de prisión efectiva para Juan José Castillo, quien reconoció su responsabilidad en el hecho.

La investigación había comenzado por lesiones graves, pero las dificultades para acreditar legalmente las consecuencias de la herida y la decisión de la víctima de no denunciar derivaron en una calificación más leve.

Castillo pasó por una audiencia de control de detención y formalización y luego acordó un juicio abreviado con el fiscal Adrián Riveros, de la UFI Genérica, y su abogado defensor, Alejandro Castán. La jueza Celia Maldonado homologó el acuerdo, le impuso la pena de cumplimiento efectivo y declaró su reincidencia. El condenado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

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El otro detenido por el episodio, Francis Emanuel Merlo, de 31 años, quedó en libertad y sin acusación. Según fuentes del caso, acompañaba a Castillo cuando se produjo el ataque.

La causa había comenzado bajo la figura de lesiones graves por la herida de arma de fuego que sufrió Axel “Nene” Agüero. Sin embargo, la víctima se retiró del Hospital Rawson sin el alta médica y decidió no realizar la denuncia correspondiente.

Esas circunstancias condicionaron la investigación y llevaron a que Castillo respondiera finalmente por abuso de arma, un delito de menor gravedad.

El episodio ocurrió el sábado, cerca de las 15.15, cuando un Peugeot 208 ingresó al barrio Lebensohn y desde el vehículo efectuaron disparos contra una vivienda. Agüero recibió un balazo en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado durante varios días.

Tras un alerta al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico Norte montaron un operativo cerrojo y lograron interceptar el automóvil en la zona de calles 25 de Mayo y Maradona.

Castillo, de 38 años, conducía el vehículo. Durante la requisa, los policías encontraron un revólver calibre 38, dos cartuchos y una vaina servida en el tambor. Merlo también fue detenido después de intentar escapar a pie.

De acuerdo con fuentes del caso, el ataque se habría producido en el marco de una disputa de vieja data entre las familias Castillo y Falcón.

Agüero recibió el alta médica y no realizó la denuncia. La resolución judicial de este martes terminó con Castillo condenado a un año y seis meses de prisión efectiva y Merlo fuera de la causa.

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