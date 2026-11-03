Etcheverry rompió el maleficio argentino en el Masters 1000 de París y avanzó a octavos

Etcheverry sufrió, resistió y consiguió una gran victoria en París

El platense, segunda raqueta argentina, había perdido dos posiciones en el ranking ATP durante esta semana. Sin embargo, consiguió una importante victoria para recuperar confianza en el circuito y mantenerse en competencia en uno de los últimos grandes torneos de la temporada.

En el primer set, Etcheverry consiguió una ventaja decisiva en el sexto game, cuando quebró el servicio de Rublev. A partir de allí, sostuvo su saque y cerró el parcial por 6-4.

La segunda manga mostró una paridad absoluta. Ninguno logró sacar diferencias y la definición llegó al tie-break. Allí, el argentino comenzó en desventaja, quedó 0-3, reaccionó con dos quiebres para acercarse 2-3, pero volvió a ceder su servicio y terminó perdiendo por 7-4.

El argentino se impuso en el tie-break decisivo y ya piensa en Alex de Miñaur

El tercer set fue una réplica del anterior, con mucha intensidad y ambos jugadores sosteniendo sus respectivos servicios. Nuevamente, el desempate fue inevitable y esta vez Etcheverry logró imponer su juego.

En el tie-break definitivo, el argentino consiguió tres mini quiebres y se impuso por 7-3 para sellar una victoria muy trabajada ante el ruso. De esta manera, Tomás Etcheverry derrotó a Andrey Rublev por 6-4, 6-7 (4-7) y 7-6 (7-3) y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de París.

Su próximo desafío será de máxima exigencia: enfrentará al australiano Alex de Miñaur, actual número 8 del ranking mundial, quien debutará directamente en esa instancia del torneo.