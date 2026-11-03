Escándalo en APTRA por las irregularidades que detectó la Inspección General de Justicia

Además se exigió a APTRA: "Controlar la recepción de las solicitudes de reempadronamiento de los socios, verificar que la documentación a tratar en la asamblea se encuentre efectivamente a disposición de los asociados, el veedor deberá asistir a las reuniones de comisión directiva, requerir a la entidad la exhibición de los libros, registros, documentación y realizar informes correspondientes en el marco de estas acusacicones en el desarrollo del proceso".

En tanto, las autoridades de la entidad fueron intimadas a convocar a asamblea dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles y se dejó en claro además que "el incumplimiento total o parcial de lo dispuesto o la obstrucción de la labor de los veedores designados habilitará al organismo a solicitar la intervención administrativa de la entidad".

La Inspección General de Justicia designará en los próximos días un veedor para analizar los puntos requeridos a la Asociación que entrega los Premios Martín Fierro tras la polémica que planteó de manera pública Marcelo Polino y que repercutió también en el plano legal. "Es un documento que complica mucho la entidad", analizó Lussich tras la lectura de la resuloción judicial.

Marcelo Polino habló en Intrusos a principios de septiembre y enfrentó la polémica que rodea a APTRA y si tiene intenciones de presidir la entidad en lugar de Luis Ventura.

"Se dijeron muchas mentiras, dicen que yo estoy pidiendo una auditoría, que yo denuncié no sé qué, eso es mentira. Yo no puedo desconfiar ni dudar de nada de algo que no vi", comenzó el periodista.

En cuanto a su pedido por APTRA que generó tanto revuelo, Marcelo Polino manifestó: "Lo único que hice fue hacer un pedido a donde corresponde para ver la documentación antes de la asamblea 15 días antes como dice el estatuto. Eso no ocurrió y lo hice por las vías correspondientes".

"Lo que no cuentan es que cuando yo me presenté ya había una denuncia anónima donde le piden de todo a APTRA. Yo me encargué de aclarar que no tengo nada que ver con eso", argumentó el periodista, quien aclaró que no tiene ninguna intención de postularse a candidado a presidente de la entidad.