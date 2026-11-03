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Olivos sanjuaninos podrían vestir el escenario de la misa del papa

El Vaticano solicitó ejemplares provenientes de San Juan para ambientar el escenario central y sectores de la avenida Del Libertador durante la visita de León XIV. Los árboles serán utilizados en la misa del lunes 9 de noviembre, en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

San Juan tendrá una participación particular en la visita del papa León XIV a la Argentina. El Vaticano solicitó olivos provenientes de la provincia para ambientar el escenario central y distintos sectores de la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el pontífice encabezará una de las actividades centrales de su agenda.

La información fue difundida por medios nacionales. Durante una intervención, el periodista Eduardo Feinmann señaló que llevarán “una infinidad de olivos” desde San Juan para el escenario y la avenida, por pedido del Vaticano.

Los ejemplares serán utilizados en el sector del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde León XIV celebrará una misa multitudinaria el lunes 9 de noviembre, desde las 11.30. También se prevé la llegada de árboles provenientes de Mendoza.

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Por el momento, no trascendió cuántos olivos sanjuaninos serán trasladados ni qué productores o establecimientos estarán a cargo de aportarlos.

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, en una visita apostólica que incluirá actividades en Buenos Aires y Córdoba.

El lunes 9, después de la misa en Palermo, el pontífice visitará el Cottolengo de Claypole. Para facilitar la movilización de fieles, el Gobierno nacional decretó feriado en todo el país para esa jornada.

El martes 10, la agenda se trasladará a Córdoba. Allí está prevista una misa multitudinaria, una recorrida en el papamóvil, un saludo público desde el balcón del Arzobispado y un encuentro pastoral en la Catedral con religiosos y seminaristas.

El feriado de ese día alcanzará exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba.

La visita concluirá el miércoles 11 con una recorrida por la Cárcel de Devoto y una misa de clausura en la Basílica de Luján. Según la información difundida, el acceso a los eventos y celebraciones litúrgicas será libre y gratuito.

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