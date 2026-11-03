San Juan tendrá una participación particular en la visita del papa León XIV a la Argentina. El Vaticano solicitó olivos provenientes de la provincia para ambientar el escenario central y distintos sectores de la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el pontífice encabezará una de las actividades centrales de su agenda.
Olivos sanjuaninos podrían vestir el escenario de la misa del papa
El Vaticano solicitó ejemplares provenientes de San Juan para ambientar el escenario central y sectores de la avenida Del Libertador durante la visita de León XIV. Los árboles serán utilizados en la misa del lunes 9 de noviembre, en el Monumento de los Españoles, en Palermo.