Olivos sanjuaninos podrían vestir el escenario de la misa del papa

Por el momento, no trascendió cuántos olivos sanjuaninos serán trasladados ni qué productores o establecimientos estarán a cargo de aportarlos.

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, en una visita apostólica que incluirá actividades en Buenos Aires y Córdoba.

El lunes 9, después de la misa en Palermo, el pontífice visitará el Cottolengo de Claypole. Para facilitar la movilización de fieles, el Gobierno nacional decretó feriado en todo el país para esa jornada.

El martes 10, la agenda se trasladará a Córdoba. Allí está prevista una misa multitudinaria, una recorrida en el papamóvil, un saludo público desde el balcón del Arzobispado y un encuentro pastoral en la Catedral con religiosos y seminaristas.

El feriado de ese día alcanzará exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba.

La visita concluirá el miércoles 11 con una recorrida por la Cárcel de Devoto y una misa de clausura en la Basílica de Luján. Según la información difundida, el acceso a los eventos y celebraciones litúrgicas será libre y gratuito.