Sergio Fuentes, propietario del supermercado Fuentes, anunció en una entrevista exclusiva con Canal 8 que denunciará formalmente al ayudante fiscal Alejandro Soler, integrante de la UFI de Unidad de Abordaje Territorial, por disponer la inmediata liberación de un delincuente que intentó robar en su comercio y que fue reducido por él mismo.
Denunciarán al ayudante fiscal que liberó al ladrón atrapado en un supermercado
El propietario del comercio difundió el video de la aprehensión y confirmó que accionará judicialmente contra el funcionario Unidad de Abordaje Territorial. El sujeto, que tenía frondoso prontuario y acababa de salir del Penal, amenazó de muerte al comerciante tras quedar libre en la puerta del local.