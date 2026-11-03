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Denunciarán al ayudante fiscal que liberó al ladrón atrapado en un supermercado

El propietario del comercio difundió el video de la aprehensión y confirmó que accionará judicialmente contra el funcionario Unidad de Abordaje Territorial. El sujeto, que tenía frondoso prontuario y acababa de salir del Penal, amenazó de muerte al comerciante tras quedar libre en la puerta del local.

Sergio Fuentes, propietario del supermercado Fuentes, anunció en una entrevista exclusiva con Canal 8 que denunciará formalmente al ayudante fiscal Alejandro Soler, integrante de la UFI de Unidad de Abordaje Territorial, por disponer la inmediata liberación de un delincuente que intentó robar en su comercio y que fue reducido por él mismo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas del lunes, cuando un sujeto ingresó al establecimiento comercial con intenciones de robo. Fuentes enfrentó al agresor, entabló un violento forcejeo y logró reducirlo en el piso hasta la llegada de los efectivos de la Policía de San Juan. Las imágenes del momento fueron registradas por las cámaras del lugar y dadas a conocer por el propio comerciante para respaldar su reclamo.

Malestar por la decisión judicial y severas amenazas

Pese a que el aprehendido cuenta con un peligroso prontuario —con antecedentes por portación de armas de fuego y tras haber recuperado la libertad del Penal de Chimbas hace apenas una semana y media—, el ayudante fiscal Alejandro Soler catalogó el accionar únicamente como una contravención. Acto seguido, ordenó a las patrullas policiales liberar al individuo en la mismísima puerta del supermercado.

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La resolución causó una profunda indignación tanto en la víctima como en el personal policial actuante. La situación se tornó aún más critica cuando, al quedar en libertad en la vereda del negocio, el delincuente profirió graves amenazas de muerte contra Fuentes, advirtiéndole que regresaría para matarlo.

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