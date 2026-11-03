Denunciarán al ayudante fiscal que liberó al ladrón atrapado en un supermercado

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas del lunes, cuando un sujeto ingresó al establecimiento comercial con intenciones de robo. Fuentes enfrentó al agresor, entabló un violento forcejeo y logró reducirlo en el piso hasta la llegada de los efectivos de la Policía de San Juan. Las imágenes del momento fueron registradas por las cámaras del lugar y dadas a conocer por el propio comerciante para respaldar su reclamo.

Malestar por la decisión judicial y severas amenazas

Pese a que el aprehendido cuenta con un peligroso prontuario —con antecedentes por portación de armas de fuego y tras haber recuperado la libertad del Penal de Chimbas hace apenas una semana y media—, el ayudante fiscal Alejandro Soler catalogó el accionar únicamente como una contravención. Acto seguido, ordenó a las patrullas policiales liberar al individuo en la mismísima puerta del supermercado.