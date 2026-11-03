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San Juan 8 > Policiales > abuso sexual

Un acusado de abuso sexual seguirá preso y su entorno reclamó su libertad

. Sus allegados se concentraron frente a Tribunales y cuestionaron la decisión judicial. Mientras tanto, la Fiscalía avanza con entrevistas en Cámara Gesell a los menores que estuvieron en la reunión.

Familiares y amigos de Dylan Bunda Cortez se movilizaron este martes frente al edificio judicial sanjuanino para reclamar su liberación y cuestionar la prisión preventiva que le dictaron en una causa por presunto abuso sexual contra una adolescente de 14 años, ocurrido durante una fiesta en Médano de Oro.

El joven, de 19 años, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal tras la denuncia de la adolescente. En la audiencia de formalización, la jueza de Garantías Flavia Allende dispuso que permanezca detenido durante un mes en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, mientras continúa la investigación.

Durante la protesta, los allegados expresaron su rechazo a la medida y consideraron que el tiempo de detención resulta desproporcionado. La madre del acusado también participó de la concentración y defendió a su hijo, al asegurar que es inocente.

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La mujer manifestó que confía en él y lo describió como un joven sin maldad. Consultada sobre la adolescente denunciante, prefirió no hacer declaraciones ni profundizar en la versión que su hijo presentó ante la Justicia.

Durante la audiencia, Bunda Cortez rechazó la acusación y sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado. También afirmó que desconocía que la adolescente tenía 14 años y que, según su relato, se enteró de su edad después de lo ocurrido, cuando otros jóvenes se lo comentaron.

Esa es la versión del imputado y deberá ser contrastada con las pruebas reunidas en el expediente.

El respaldo al acusado también se expresó en redes sociales, donde circularon mensajes de familiares y amigos que cuestionaron la denuncia y pusieron en duda el relato de la adolescente. Algunas publicaciones apuntaron contra la propia denunciante por haber asistido a la fiesta.

Mientras se desarrollaba la movilización, la investigación avanzaba con nuevas medidas impulsadas por la fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, para reconstruir las circunstancias del episodio y determinar si otras personas tuvieron algún tipo de intervención.

Entre los elementos incorporados al expediente figura un primer informe médico realizado a la adolescente, que habría detectado lesiones compatibles con una agresión sexual. Esos elementos fueron considerados por la Fiscalía al momento de avanzar con la imputación.

Además, desde el lunes se realizan entrevistas mediante el sistema de Cámara Gesell a los menores que estuvieron presentes en la fiesta. La investigación prevé tomar 12 testimonios videograbados, entre ellos el de la denunciante y el de otros adolescentes que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

Las declaraciones continuaban durante la tarde de este martes en las instalaciones de ANIVI. Los investigadores buscan establecer qué sucedió durante la reunión y determinar si otros asistentes presenciaron o registraron imágenes del episodio.

Bunda Cortez permanece detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, mientras la Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y las entrevistas a los menores.

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