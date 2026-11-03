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Indignación: quiso robar en un supermercado, fue reducido, pero quedó libre

Un comerciante forcejeó y logró aprehender a un sujeto que acababa de salir del Penal con un frondoso prontuario por delitos graves. Pese a que el delincuente lo amenazó de muerte tras el arresto ciudadano, la Justicia consideró el hecho como una simple contravención.

Un tenso episodio de inseguridad se vivió alrededor de las 20 horas en un local comercial ubicado en calle avenida Alem, cuando un delincuente ingresó con intenciones de robo. El propietario del establecimiento enfrentó al asaltante, entabló un intenso forcejeo y logró reducirlo en el lugar hasta la llegada de la Policía.

Según relató la propia víctima, el aprehendido es un peligroso delincuente con antecedentes por portación de armas de fuego que había salido del Penal de Chimbas hace apenas una semana y media. Tras el arribo de los efectivos policiales, se esperaba que el ayudante fiscal de turno tomara intervención y ordenara el traslado de urgencia a Flagrancia para su juzgamiento inmediato.

"La orden fiscal que causó la indignación policial y vecinal"

La indignación estalló en el lugar cuando según contaron los vecinos, el fiscal interviniente catalogó la conducta únicamente como una contravención y dispuso la inmediata liberación del sujeto en la mismísima puerta del comercio donde ocurrió el intento de robo. La medida provocó un profundo malestar tanto en la víctima como en las propias fuerzas policiales presentes en el procedimiento.

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La situación de vulnerabilidad de la víctima se agravó aún más ya que, al ser liberado en el frente del local, el delincuente profirió severas amenazas de muerte manifestando que regresaría para matarlo. Ante la falta de respuesta judicial y la desprotección tras la aprehensión, el damnificado inició un desesperado pedido de difusión pública en medios de comunicación para exigir intervención de las autoridades competentes y resguardo a su integridad física.

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