Indignación: quiso robar en un supermercado, fue reducido, pero quedó libre

Según relató la propia víctima, el aprehendido es un peligroso delincuente con antecedentes por portación de armas de fuego que había salido del Penal de Chimbas hace apenas una semana y media. Tras el arribo de los efectivos policiales, se esperaba que el ayudante fiscal de turno tomara intervención y ordenara el traslado de urgencia a Flagrancia para su juzgamiento inmediato.

"La orden fiscal que causó la indignación policial y vecinal"

La indignación estalló en el lugar cuando según contaron los vecinos, el fiscal interviniente catalogó la conducta únicamente como una contravención y dispuso la inmediata liberación del sujeto en la mismísima puerta del comercio donde ocurrió el intento de robo. La medida provocó un profundo malestar tanto en la víctima como en las propias fuerzas policiales presentes en el procedimiento.