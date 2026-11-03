Un tenso episodio de inseguridad se vivió alrededor de las 20 horas en un local comercial ubicado en calle avenida Alem, cuando un delincuente ingresó con intenciones de robo. El propietario del establecimiento enfrentó al asaltante, entabló un intenso forcejeo y logró reducirlo en el lugar hasta la llegada de la Policía.
Indignación: quiso robar en un supermercado, fue reducido, pero quedó libre
Un comerciante forcejeó y logró aprehender a un sujeto que acababa de salir del Penal con un frondoso prontuario por delitos graves. Pese a que el delincuente lo amenazó de muerte tras el arresto ciudadano, la Justicia consideró el hecho como una simple contravención.