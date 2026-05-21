El médico Luque en el juicio:"El único que me defendería sería Diego"

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En ese marco señaló: "Era el mismo Maradona que plantó a Putin y el Papa, con la impronta que todos respetábamos. Él, en ese momento, se quería ir a su casa. Yo tuve muchas charlas previamente a la internación cuando estábamos solos con él y yo intentaba ayudarlo".

Por otro lado, afirmó que los médicos que declaran ante los jueces llegan presionados por las partes y tienen temor". "Yo me doy cuenta cuando tiene temor un médico. Si uno conoce un cardiólogo, le muestra los últimos estudios de Diego en un consultorio y dice que es normal. Acá están presionados", sostuvo.

Además, se defendió de los cargos en su contra, negó que Maradona tuviera un edema y explicó que sin dicho diagnóstico "no hay acusación": "Tiene que haber edema para que tenga sentido la acusación, tiene que haber para decir que lo descuidamos, tiene que haber para que digan que lo vieron el 18 hinchado y por eso llegó al 25 de noviembre así. Tiene que haber, por eso intentan sostenerla. Es importantísimo. Si no hay edema no hay paciente que se dejó solo, que se abandonó, que se descuidó".

Luego, fue el turno del primer testigo, Fernando Villejo, médico de terapia intensiva, quien recibió a Maradona en la clínica de Olivos en noviembre de 2020: "La causa de internación era la evacuación de un hematoma subdural y por eso fue alojado en terapia intensiva. Yo lo recibí con ‘diagnóstico de hematoma subdural con compromiso de presión intracraneal’. Hicimos una tomografía en Olivos donde vimos una imagen que lo confirmaba claramente".

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Este jueves declararán tres médicos de la Clínica Olivos que participaron directamente de la atención de Maradona durante noviembre de 2020 (Foto: NA).

A su vez, indicó que el exjugador "volvió bien" de la operación por el hematoma y que respiraba por "sus propios medios". Además, aclaró que su recomendación fue que siguiera su recuperación en un centro de rehabilitación y reveló que en aquel momento creyó que esa iba a ser la decisión.

"Pensé que estaba todo encaminado", agregó. Sin embargo, luego se enteró que presuntamente Diego quería irse a su casa y por eso se terminó definiendo la internación domiciliaria: "No supe de esa reunión, no participé. Sé que los médicos de cabecera no se negaron por lo menos", afirmó.

Luego del cuarto intermedio, se espera por la declaración del jefe de Cardiología Sebastián Nani y el neurocirujano Pablo Rubino, quien estuvo a cargo de la operación por el hematoma subdural.