Facundo Moyano fue imputado por desobediencia

De las tareas analizadas se obtuvo que el ex diputado ingresó al establecimiento el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre y utilizó la habitación 603.

El martes 15 de septiembre por la tarde, el Ministerio Público Fiscal, junto con el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de este Cuerpo, se hizo presente en el hotel ubicado en la avenida Belgrano al 538.

Allí los agentes fueron recepcionados por una empleada, quien otorgó voluntariamente el DVR del establecimiento, el cual fue trasladado por personal del Gabinete Multimedia a la sede de la calle Chacabuco al 151 para su análisis. Sin embargo, los elementos reunidos no dejaron registros de que Arizaga haya estado en dicho hotel durante la estadía del gremialista.

Moyano pidió levantar las restricciones

Miguel Molina, defensor de Moyano, pidió este jueves que se levanten las medidas restrictivas contra su cliente y manifestó que, ante cualquier otro resultado, se garantice el derecho de ser oído.