El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11:00 hs con el objetivo oficialista de transformar en ley el proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que llega con sanción de la Cámara de Diputados, incorpora modificaciones negociadas con los bloques dialoguistas, entre las que destaca la exclusión total de los beneficios del régimen para los funcionarios públicos de los tres poderes y niveles del Estado.
El Senado sesionará por Inocencia Fiscal y postergó la reforma del BCRA
La Libertad Avanza intentará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal tras el acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria.