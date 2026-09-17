El Senado sesionará por Inocencia Fiscal y postergó la reforma del BCRA

Por el contrario, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue retirada del temario de la jornada. A pesar de haber firmado el dictamen de mayoría, los sectores aliados solicitaron introducir cambios en la redacción vinculada a la elección del Directorio de la entidad, lo que postergó la discusión para las próximas semanas.

El temario de la sesión se completará con el debate sobre el traspaso de competencias penales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires, cambios en el Régimen de Biocombustibles y la aprobación de pliegos para designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.