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El Senado sesionará por Inocencia Fiscal y postergó la reforma del BCRA

La Libertad Avanza intentará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal tras el acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria.

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11:00 hs con el objetivo oficialista de transformar en ley el proyecto de Inocencia Fiscal. La iniciativa, que llega con sanción de la Cámara de Diputados, incorpora modificaciones negociadas con los bloques dialoguistas, entre las que destaca la exclusión total de los beneficios del régimen para los funcionarios públicos de los tres poderes y niveles del Estado.

Por el contrario, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue retirada del temario de la jornada. A pesar de haber firmado el dictamen de mayoría, los sectores aliados solicitaron introducir cambios en la redacción vinculada a la elección del Directorio de la entidad, lo que postergó la discusión para las próximas semanas.

El temario de la sesión se completará con el debate sobre el traspaso de competencias penales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires, cambios en el Régimen de Biocombustibles y la aprobación de pliegos para designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

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En paralelo, la bancada Justicialista presentó un pedido formal ante la Presidencia de la Cámara Alta para exigir la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Desde el bloque opositor remarcaron la necesidad de cumplir con el informe mensual de gestión previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

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