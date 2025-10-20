El oficialismo inició contactos con la oposición para tratar el Presupuesto 2026

Por la oposición, según informó Noticias Argentinas, asistieron Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Daiana Fernández Morlero y Silvana Giúdici, del PRO; Eduardo Falcone, de Desarrollo; Pablo Juliano y Manuel Aguirre, de Democracia para Siempre; Martín Tetaz, Pamela Verasay y Karina Banfi, de la UCR; Manuel Garrido, de Por Santa Cruz; y Pablo Cervi, de la Liga del Interior.

El bloque de Unión por la Patria fue invitado pero no concurrió. Su presidente, Germán Martínez, sostuvo que las discusiones deben darse exclusivamente en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que retomará sus sesiones formales este martes con la exposición de Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez, secretario de Educación y subsecretario de Políticas Universitarias, respectivamente.