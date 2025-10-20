"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > oficialismo

El oficialismo inició contactos con la oposición para tratar el Presupuesto 2026

El objetivo del encuentro fue acercar posiciones sobre los principales rubros del gasto social, que actualmente representan el 85% del presupuesto proyectado.

El oficialismo convocó este lunes a bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de acercar posiciones sobre los principales puntos de la iniciativa antes de su debate formal en comisiones, previsto para esta semana. Del encuentro, que se desarrolla a puertas cerradas, participan, Martín Menem; el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Por la oposición, según informó Noticias Argentinas, asistieron Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Daiana Fernández Morlero y Silvana Giúdici, del PRO; Eduardo Falcone, de Desarrollo; Pablo Juliano y Manuel Aguirre, de Democracia para Siempre; Martín Tetaz, Pamela Verasay y Karina Banfi, de la UCR; Manuel Garrido, de Por Santa Cruz; y Pablo Cervi, de la Liga del Interior.

El bloque de Unión por la Patria fue invitado pero no concurrió. Su presidente, Germán Martínez, sostuvo que las discusiones deben darse exclusivamente en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que retomará sus sesiones formales este martes con la exposición de Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez, secretario de Educación y subsecretario de Políticas Universitarias, respectivamente.

Te puede interesar...

Según trascendió, el diálogo busca destrabar diferencias sobre los fondos destinados a jubilaciones, educación, salud y obras públicas, aunque el Ejecutivo aclaró que cualquier modificación deberá preservar el equilibrio fiscal. Actualmente, el 85% del gasto proyectado está comprometido en rubros sociales.

El texto del Presupuesto 2026 prevé una inflación anual del 10,1%, un crecimiento del PBI del 5% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar. También proyecta aumentos reales del 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad; incluye partidas por $4,8 billones para universidades nacionales y elimina la obligación legal de destinar el 6% del PBI a educación.

Temas

Te puede interesar