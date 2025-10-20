El oficialismo convocó este lunes a bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de acercar posiciones sobre los principales puntos de la iniciativa antes de su debate formal en comisiones, previsto para esta semana. Del encuentro, que se desarrolla a puertas cerradas, participan, Martín Menem; el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
El oficialismo inició contactos con la oposición para tratar el Presupuesto 2026
El objetivo del encuentro fue acercar posiciones sobre los principales rubros del gasto social, que actualmente representan el 85% del presupuesto proyectado.